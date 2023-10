Ex-participante do "The Bachelor" dá as boas-vindas ao terceiro filho

Compartilhando um vídeo no Instagram com seus outros dois filhos, Franklin James, de 2 anos, e Ruth Ray De La Luz, de 4 anos, a ex-"The Bachelor" Bekah Martinez lêe um livro intitulado "O Novo Bebê" enquanto estão ao ar livre ao lado de seu novo irmão recém-nascido. A câmera se move para mostrar o bebê enquanto Ruth estende a mão para tocar o nariz do irmãozinho.

"Nascido na manhã do aniversário de seu pai, em 28 de setembro", escreveu Martinez na legenda.

Em abril, Martinez anunciou sua empolgante notícia de gravidez com um vídeo criativo de animação em argila postado no Instagram. No vídeo, intitulado "Três", uma versão de argila de Martinez fez um teste de gravidez e mostra o resultado positivo a um Leonard de argila que estava na cama e desmaia com a notícia.

Parto

A data de 30 de setembro - aparentemente a data prevista para o parto de Martinez - foi então circulada em um calendário antes de sua família de argila completa, incluindo Franklin e Ruth, se reunir para a foto final, onde a barriga de grávida de Martinez estava em destaque.

"Você só tem direito a tantos anúncios de gravidez nas redes sociais? É melhor se divertir um pouco com isso! #stopmotion #claymation", legendou Martinez o vídeo.

Após dar as boas-vindas ao terceiro filho, Martinez respondeu a perguntas dos fãs no Instagram, quando lembrou a luta inicial para engravidar nos estágios iniciais de seu relacionamento, descrevendo esse período como "muito difícil".

Dificuldades com gravidez

"Queria terminar um milhão de vezes. Foi horrível", escreveu na época. "Me senti culpada por querer encerrar a gravidez no início. Eu estava preocupada que os pais do meu filho fossem se odiar. Mas conseguimos superar e saímos mais fortes do que nunca."

Em 2022, Martinez mencionou a seus fãs que estava considerando se tornar uma mãe adotiva. Em um story no Instagram desde então expirada, Martinez compartilhou em que ponto estava no processo e o que aconteceria em seguida. "Não atualizei vocês, mas eu fui nomeada para ser uma voluntária do CASA durante minha viagem ao Oregon e estou no processo de ser associada a uma criança adotiva!"

"Estou aguardando a ordem oficial de nomeação do tribunal e, enquanto isso, tenho que analisar todos os documentos e histórico da criança com o DCFS", acrescentou, dizendo que não era uma tarefa fácil, levantado pela People.