Estrela do "Strictly" denunciada à polícia por "façanha imprudente" em carro em movimento

A estrela da TV Angela Scanlon, conhecida por sua participação no programa "Strictly Come Dancing", vem sofrendo críticas e foi denunciada à polícia após ser flagrada saindo "imprudentemente" de um carro em movimento enquanto realizava uma manobra para ser postada no Instagram. O incidente ocorreu perto dos estúdios da BBC Elstree, em Hertfordshire (Inglaterra), e gerou preocupações sobre a segurança no trânsito, segundo The Sun.

Angela, de 39 anos, apresentou um vídeo da situação em sua conta do Instagram, mas logo o removeu devido a comentários negativos que recebeu online. No vídeo, ela é vista fazendo poses e movimentos de dança pela janela traseira de um carro em movimento, ao som de uma música de hip hop. O problema é que ela não parecia estar usando cinto de segurança durante uma manobra.

Duramente criticada

Ativistas de segurança no trânsito criticaram Angela por suas ações imprudentes. Nicholas Lyes, Diretor de Política da instituição de caridade de segurança rodoviária IAM RoadSmart, enfatizou que pendurar qualquer parte do corpo para fora da janela de um carro em movimento é perigoso e pode resultar em ferimentos graves ou morte. Além disso, a falta de uso do cinto de segurança aumenta ainda mais os riscos.

A instituição de caridade Brake também destacou a importância de usar o cinto de segurança, que é um requisito legal no Reino Unido, e instou as pessoas em posições de influência a agirem com responsabilidade no trânsito. Felizmente, ninguém ficou ferido no incidente.

O consentimento sobre o comportamento de Angela Scanlon foi repassado à Polícia de Hertfordshire, que está analisando as imagens do incidente. Segundo fontes, Angela estava viajando em um carro da BBC no caminho das filmagens do programa "Strictly Come Dancing: It Takes Two".

Strictly star Angela Scanlon is reported to the police after she was filmed dancing out of the window while in a moving car pic.twitter.com/cUPCxMVQZ6 — NEWS BLOG (@mrichardp411) September 26, 2023

Curiosamente, este não é o primeiro incidente em que Angela saiu de um carro em movimento. Ela anteriormente admitiu ter tentado sair de um veículo em movimento durante um ataque de pânico durante uma viagem à França, em 2014.

O episódio recente envolvendo Angela Scanlon destacou a importância da segurança no trânsito e da responsabilidade das pessoas em posição de influência. Atitudes imprudentes no trânsito podem resultar em sérias consequências, e é fundamental que todos cumpram as leis e regulamentos de segurança ao dirigir.