Especialista adverte: Erro terrível de Charles pode abalar a realeza

Os observadores da realeza ficaram chocados com o anúncio, no início deste ano, de que os filhos do príncipe Harry e de Meghan Markle, Archie e Lilibet, receberiam os títulos reais de príncipe e princesa. Agora, um especialista na saga dos Sussex está se manifestando – dizendo que o rei Charles, mesmo que bem-intencionado, tomou a decisão absolutamente errada.

Tom Bower, autor de "Revenge: Megan, Harry and the War Between the Windsors" (Vingança: Megan, Harry e a Guerra entre os Windsors), disse recentemente ao Express que Charles cometeu um "erro terrível" ao jogar a tábua de salvação real para seus netos que moram na Califórnia (EUA) - dizendo que a medida poderia acabar embaraçosa e até prejudicar a soberania.

Por decreto, Archie, de 4 anos, e Lilibet, de 2, são agora o sexto e o sétimo na linha de sucessão ao trono britânico, apesar de o duque e a duquesa de Sussex terem feito a mais ruidosa das saídas da realeza, em 2020. "Harry e Meghan minaram a monarquia", disse Bower. "[Charles] deveria tê-los cortado imediatamente. Ele nunca deveria ter permitido que seus filhos fossem feitos príncipe e princesa", insistiu.

Desde que a ex-atriz, de 42 anos, e o fundador da Invictus Games, de 39, se mudaram para o Golden State, uma ruptura se formou entre a dupla apaixonada por holofotes e o resto da família real. Desde então, as tensões estão mais acirradas desde que Harry lançou seu bombástico livro de memórias de 400 páginas "Spare", no início deste ano.

Bower também acrescentou que Harry "não deveria ter sido convidado" para a coroação de Charles, em maio passado. O militar compareceu à coroação única em uma geração sem Markle - partindo rapidamente logo após o serviço.

No entanto, apesar dos problemas em andamento, Charles, de 74 anos, estaria procurando acabar com a rivalidade com seu filho mais novo. A monarca espera se reconciliar com Harry por razões estratégicas, de acordo com uma fonte do palácio.

Segundo uma fonte ao NYpost: "Em última análise, Charles tem não apenas uma necessidade pessoal, mas também estratégica para resolver a questão. Não é sustentável que o rei, que é o símbolo nacional da unidade, esteja tão mal com seu filho."

A rainha Camilla é considerada uma figura importante para fazer a ponte entre a relação fraturada e gelada entre os dois homens. "A divisão entre Estado e família é sacrossanta, então Camilla será fundamental em tudo isso. Ela é a única que estará em condições de aconselhá-lo a quem ele vai ouvir", afirmou a fonte. Harry chamou Camilla, de 75 anos, de "madrasta perversa e vilã" em seu livro.