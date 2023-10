Em meio a polêmicas com a família real, Harry e Meghan fogem para Portugal

O príncipe Harry e Meghan Markle, após o término dos Jogos Invictus, decidiram prolongar sua escapada europeia com uma parada romântica em Portugal, conforme relatos recentes. A "fuga romântica" acontece em meio a polêmicas com a família real. Acredita-se que o duque e a duquesa de Sussex tenham desfrutado de uma estadia de três noites na Península Ibérica, que incluiu uma visita a um parente real.

Após sua participação nos Jogos Invictus em Düsseldorf, em 16 de setembro, o casal real embarcou para Lisboa, capital de Portugal, e seguiu uma hora ao sul até chegar ao Resort CostaTerra Golf and Ocean Club, localizado na cidade costeira de Melides, na região do Alentejo. Segundo o jornal local Nova Gente, essa operação foi mantida em segredo absoluto.

Durante sua estadia em Portugal, Harry e Meghan foram acomodados na companhia da prima do príncipe Harry, a princesa Eugenie, e seu marido, Jack Brooksbank. O casal real britânico preferiu manter essa escapada romântica longe dos holofotes da mídia e das redes sociais, de acordo com fontes próximas.

Uma fonte revelou: "Chegaram a Portugal sem os filhos e, assim que desembarcaram, rumaram ao Alentejo e mais precisamente a Melides. A escolha deste local estaria relacionada com um possível convite da prima de Harry, a princesa Eugénia que, desde o início do ano passado, tem passado muito tempo nesta zona do Alentejo por causa do trabalho do marido."

Harry e Meghan mantêm uma relação próxima com a princesa Eugénia desde que deram um passo atrás em suas funções reais em 2020. Os Sussex e o Eugénia e Jack já foram vistos juntos, como evidenciado em seu documentário de seis partes da Netflix, "Harry e Meghan", onde a prima é vista brincando com Archie em uma praia não revelada.

O casal real deixou Portugal em 20 de setembro, voando de volta para Los Angeles via Londres, acompanhados por seus guarda-costas. José Santos, responsável pela Entidade de Turismo do Alentejo, confirmou a breve estadia do casal no resort de luxo.