Eliezer se revolta com comentários chamando sua filha de "gorda"

Eliezer, conhecido por sua participação no programa Big Brother Brasil, se viu recentemente diante de uma situação perturbadora envolvendo sua filha de apenas 5 meses, Lua, com a também ex-BBB Viih Tube. Comentários cruéis e desrespeitosos direcionados à bebê provocaram uma forte reação do pai, levando-o a tomar medidas para proteger sua filha e preservar sua sanidade emocional.

Em uma tentativa de manter um canal de comunicação aberto com seus seguidores, Eliezer abriu uma sessão de perguntas e respostas em suas redes sociais. Foi nesse momento que ele foi questionado sobre a razão pela qual havia reduzido suas postagens.

Em um desabafo sincero, ele compartilhou sua angústia em relação aos comentários maldosos que sua filha Lua vinha enfrentando sempre que era exibida em suas postagens.

"Toda vez que eu posto ela tenho que lidar com esse tipo de comentário. Então diminuí mesmo. É o único jeito de 'não lidar', o que é um grande absurdo, mas…", desabafou Eliezer ao mostrar exemplos dos comentários desrespeitosos que havia recebido sobre sua filha, que está sendo chamada de "gorda".

A reação de Eliezer demonstra a importância da conscientização sobre os limites nas redes sociais e o impacto dos comentários cruéis e desagradáveis nas pessoas, especialmente nas crianças e em seus pais. A decisão de reduzir a exposição da filha nas redes sociais é uma medida compreensível para proteger Lua dos efeitos prejudiciais desses comentários negativos.

Enquanto Eliezer dedica seu tempo para cuidar e proteger sua filha em casa, a também ex-participante do BBB, Viih Tube, está cumprindo compromissos profissionais em Paris (França). Antes de sua partida, ela expressou seu sofrimento por ter que se separar de Lua por dois dias, destacando o profundo vínculo entre elas, segundo o Observatório dos Famosos.