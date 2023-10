Ed Sheeran lança álbum especial com gravações nas casas de fãs

Ed Sheeran, o renomado cantor e compositor, não para de surpreender seus fãs. Após lançar seu sétimo álbum, "Autumn Variations", na sexta-feira (29/9), ele presenteou seus seguidores com mais uma novidade emocionante: um álbum bônus ao vivo, intitulado "Autumn Variations (Fan Living Room Sessions)", já disponível, de acordo com RollingStones.

O mais recente álbum ao vivo de Sheeran é exatamente o que o nome sugere: gravações de apresentações surpresa de suas músicas mais recentes realizadas nas casas de seus fãs.

Às 13h (horário de Brasília) desta segunda (2/10), ele também compartilhou vídeos desses 14 shows íntimos. Um teaser trailer mostra Sheeran batendo nas portas dos fãs antes de emocionantes encontros com esses sortudos ouvintes.

Uma parte das receitas obtidas com ambos os álbuns, "Variations" e a versão "Fan Living Room Sessions", será destinada à organização Save the Music. Vale destacar que os vídeos ao vivo serão os únicos oferecidos durante este ciclo do álbum, já que Sheeran expressou o desejo de abrir mão dos lançamentos grandiosos aos quais está acostumado.

O astro fez essas visitas domiciliares durante a etapa norte-americana de sua recém-concluída Mathematics Tour. Essa turnê seguiu o lançamento de seu outro álbum de 2023, intitulado "– (Subtract)", no qual ele trabalhou pela primeira vez com Aaron Dessner, da banda National.

"Autumn Variations" vê Sheeran e Dessner expandindo sua colaboração, com os dois trabalhando exclusivamente juntos no álbum, exceto por uma faixa feita com o irmão de Dessner, Bryce. Além disso, este álbum marca o primeiro lançamento de Sheeran sob seu próprio selo, o Gingerbread Man Records.

Este gesto de Ed Sheeran de compartilhar momentos especiais com seus fãs em suas próprias casas demonstra seu compromisso contínuo com sua base de fãs dedicada e sua paixão pela música. Aproveite a oportunidade de ouvir suas músicas de uma maneira única e emocionante com "Autumn Variations (Fan Living Room Sessions)".