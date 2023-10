"Coisa do diabo": diz pastor a Richard Pessato por sua paixão pela Barbie

O mundo colorido e diversificado de Barbie, que encanta muitos, tornou-se um campo de batalha para Richard Pessato. Em uma entrevista reveladora, ele discute não apenas sua paixão pelas icônicas bonecas, mas também as adversidades que enfrentou, incluindo bullying escolar e críticas religiosas.

Colecionador de Barbies Imagem:Reprodução Instagram

Richard Pessato já chegou a desembolsar mais de R$ 2 mil por uma Barbie do filme "O Quebra-Nozes". Hoje ele possui uma coleção que ultrapassa 400 bonecas. Além de um dedicado colecionador, ele também tem sua história única, marcada por paixão, enfrentamento de adversidades e como superou o preconceito através da criação de conteúdo online.

Segundo a Flipar, Pessato criou um canal no YouTube, buscando conexão com outros entusiastas da Barbie. Ele compartilha não apenas suas aquisições valiosas, mas também dicas práticas, como a maneira correta de cuidar das bonecas e até críticas, como um vídeo sobre as "Barbies mais mal reproduzidas".

Entre as críticas que recebeu veio a de um pastor, dizendo que sua mania é "coisa do diabo".

Colecionados de Barbies Imagem Reprodução Instagram

A história da Barbie remonta a 1959, quando foi lançada na Feira Anual de Brinquedos de Nova York. Criada por Ruth Handler, da Mattel, inspirada por bonecas de papel e pela alemã Bild Lilli, a Barbie se tornou a primeira boneca com características adultas produzida em massa nos EUA.

Colecionados de Barbies Imagem:Sandra Gabriel/Unsplasch

Recentemente, a Barbie voltou aos holofotes com o filme dirigido por Greta Gerwig, estrelando Margot Robbie como Barbie e Ryan Gosling como Ken. O sucesso do filme, arrecadando mais de R$ 1,3 bilhão, prova que, mesmo após décadas, a Barbie continua a encantar e cativar públicos em todo o mundo.