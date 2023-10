Chris Hemsworth e sua filha comemoram pesca em família

O ator Chris Hemsworth ("Thor"), 40 anos, postou uma foto no Instagram em que sua filha India segura um enorme peixe após uma bem-sucedida sessão de pesca no domingo, na Islândia.

Hemsworth escreveu na legenda: "Jantar garantido, obrigado, Indi!!" Na foto, India sorri enquanto segura o grande peixe, que parecia ter metade do seu tamanho, ao lado de um lago ao ar livre. Uma rede de pesca podia ser vista no chão atrás da garota de 11 anos.

Em outra foto compartilhada por Hemsworth, India segura uma vara de pesca sobre um lago enquanto está vestida com equipamento de pesca, incluindo um chapéu de pele, macacão e botas de caminhada.

Amor entre pai e filha

O pai e a filha foram capturados em outra foto embaixo de um céu azul enquanto pescavam juntos. Hemsworth, usando um gorro e equipamento de pesca protetor, ficou no lago à beira do banco em primeiro plano, enquanto India foi vista em pé na margem ao longe.

Hemsworth compartilha India, bem como os filhos gêmeos Tristan e Sasha, de 9 anos, com sua esposa Elsa Pataky, de 47 anos.

As fotos de pesca do ator com India ocorreram durante a viagem da dupla à Islândia. Hemsworth compartilhou várias fotos e vídeos de suas aventuras islandesas após sua chegada, no sábado (30/9).

Relação próxima

Em um vídeo compartilhado por Hemsworth no Instagram, ele e India passearam juntos em um quadriciclo enquanto admiravam as impressionantes paisagens da Islândia. No mesmo carrossel, Hemsworth também postou fotos da dupla pai-filha no veículo de quatro rodas.

Outra foto mostrou a garota na parte de trás do veículo enquanto o ator os dirigia pelas estradas, campos e até mesmo pela água.

Antes disso, o ator de "Vingadores" marcou o primeiro dia da dupla na Islândia com uma postagem. "Uma pequena aventura islandesa com minha garota ❤️❤️❤️", escreveu Hemsworth na legenda, compartilhando fotos deles caminhando entre geleiras e posando no topo de picos montanhosos gelados juntos. A People levantou todas essas informações em sua entrevista.