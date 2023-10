Bruce Springsteen lança nova canção

Bruce Springsteen uniu forças com Bryce Dessner para criar a nova música "Addicted to Romance", que será a canção dos créditos finais do próximo filme "She Came to Me", cuja trilha sonora foi composta por Dessner, membro da banda The National.

O ícone da E Street Band compôs a música após assistir ao filme e também emprestou sua voz, piano e teclados para a balada. Enquanto isso, Dessner orquestrou a faixa, e sua esposa, Patti Scialfa, atuou como vocalista de apoio.

Dessner compartilhou seu entusiasmo, afirmando: "Trabalhar com Rebecca Miller em seu novo filme 'She Came to Me' tem sido uma das melhores e mais gratificantes experiências da minha vida criativa."

"Quando Rebecca me perguntou sobre a possibilidade de criar uma música para os créditos finais, imediatamente pensei (talvez de forma irrealista!) que seria incrível convidar Bruce Springsteen para escrever a música. Rebecca concordou, enviamos o filme para Bruce e, para nossa surpresa e alegria, ele respondeu de forma muito positiva. Pouco depois, Bruce nos enviou uma demonstração da música que ele compôs inspirada pelo filme, 'Addicted to Romance', que pareceu um clássico instantâneo assim que a ouvimos".

Dessner prosseguiu, destacando a participação de Patti Scialfi na música: "A música também conta com a participação da esposa de Bruce, Patti Scialfi, e suas vozes se combinam perfeitamente para concluir o filme. Como fã de longa data de Bruce, assim como meus colegas de banda, foi um sonho trabalhar nesta música com ele, e ele foi incrivelmente generoso e receptivo às minhas ideias e contribuições".

"She Came to Me" conta com a presença de Marisa Tomei, Anne Hathaway e Peter Dinklage, que se tornou um colaborador frequente nas telonas do The National: Segundo a Rolling Stone, Dessner e sua equipe contribuíram anteriormente com a trilha sonora do filme de 2021 estrelado por Dinklage, "Cyrano", incluindo a canção dos créditos finais da banda, "Somebody Desperate".