Beyoncé revela gêmeos em trailer de filme "Renaissance"

Beyoncé surpreendeu o mundo ao incluir seus gêmeos, Sir e Rumi, no trailer de seu aguardado filme "Renaissance: A Film by Beyoncé". O vídeo, lançado em preparação para o lançamento do filme em 1º de dezembro, mostra a estrela global se apresentando para seus shows, com cenas raras de seus filhos de 6 anos e sua filha mais velha, Blue Ivy, segundo o New York Post.

No trailer, Beyoncé é vista dando um beijo carinhoso em seu filho, Sir, enquanto se prepara para subir ao palco. Rumi, sua irmã gêmea, também aparece ao lado de sua mãe e de Blue Ivy, compartilhando momentos de intimidação e apoio nos bastidores. A cantora solicita que todos os presentes na turnê usem prata, criando uma visão deslumbrante durante cada show.

The trailer for ‘RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ’ has been released.



In theaters December 1. pic.twitter.com/QT8VVgizjO — Film Updates (@FilmUpdates) October 2, 2023

A revelação dos gêmeos no trailer gerou grande emoção entre os fãs e celebridades. Muitos compartilharam sua excitação nas redes sociais, expressando ansiedade pelo lançamento do filme. Ingressos para "Renaissance: A Film by Beyoncé" já estão disponíveis para compra, prometendo uma experiência cinematográfica única com uma das artistas mais icônicas de nossa geração.