Atropelamento de Kayky Brito: gravações mostram ator se aproximando de mulher desconhecida na rua

Imagens reveladas pelo Domingo Espetacular, da TV Record, mostram que antes de ser atropelado, o ator Kayky Brito abordou uma desconhecida na rua, que está de vestido rosa, e parece tentar beijá-la no rosto, fazendo sinal para que ela passasse o número de seu celular.

Segundo as imagens, o amigo e também ator Bruno de Luca tenta afastar Kayky da desconhecida várias vezes em frente a um quiosque na zona sul do Rio de Janeiro. Uma testemunha disse que os dois estavam visivelmente alterados, mas Kayky aparentava forte sinal de embriaguês.

Momentos depois, o ator atravessa a avenida pela segunda vez e é atropelado por um motorista de aplicativo, que segundo o laudo da polícia andava abaixo da velocidade permitida na via e que prestou os primeiros socorros após o atropelamento.

O ator sofreu politraumatismo corporal e traumatismo craniano e foi internado em estado grave no hospital Copa D’Or, onde foi submetido a cirurgia e após 27 dias teve alta para continuar o tratamento em casa.

Após a divulgação do vídeo, a esposa do ator, a jornalista Tamara Dalcanale, deixou o Rio de Janeiro e voltou para Curitiba, onde vive com os filhos. O fato dela ter deixado o ator, que ainda se recupera das lesões, logo após a divulgação do vídeo fez os internautas sugerirem que o casamento deles está em crise.