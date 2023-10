Dando continuidade a carreira da influenciadora da esposa enquanto ela está ocupada, Eliezer, resolveu abrir uma caixinha de perguntas no Instagram e fez revelações sobre o futuro do casal.

De acordo com Eli, Viih Tube está guardando as roupinhas de Lua Di Felice que estão ficando pequenas pois uma sensitiva previu que o casal de de ex-BBBs teria uma segunda filha.

“Se eu contar aqui, vocês vão dar risada”, começou ele na rede social, após um seguidor perguntar o que eles estavam fazendo com as roupinhas perdidas da bebê, que está prestes a completar seis meses.

“A gente começou a doar as primeiras roupas que a Lua perdeu, depois não sei o que aconteceu, acho que a Viih sonhou... Ah não, foi uma outra sensitiva que previu, que sentiu, que íamos engravidar de novo e que seria outra menina. O que a Viih começou a fazer? A guardar roupa da Lua para a próxima menina, porque essas roupas são muito caras. A gente é pão duro”, disse dando risada. Ele também escreveu que a mulher bateria nele por revelar isso.

LEIA TAMBÉM: “Você é meu anjo da guarda”: ator que fez ‘Beiçola’ agradece PIX de R$ 50 mil feito por Deolane Bezerra

Após previsão de sensitiva, Eliezer revela que Viih Tube está guardando roupas da primeira filha: “Pão duros” Imagem: reprodução Instagram (@eliezer)

Eliezer está cuidando da filha

O ex-BBB está cuidando da filha enquanto Viih Tube viajou para participar da Semana de Moda de Paris e foi questionado por isso.

“Tenho certeza que se tivesse ido os dois para Paris, o questionamento seria ‘por que deixaram a Lua com a babá?’ e estaríamos sendo julgados por isso”, disse o pai. Ele continuou:

“Agora respondendo: A Viih me chamou para ir, só que dois pontos. Primeiro, ela foi a trabalho e, na minha opinião, é muito importante ela ter o momento dela. Só dela. É o trabalho dela. Acho necessário esse espaço e individualidade, por mais que façamos muitas coisas juntos. Segundo: primeira vez que ela fica longe da Lua. Meu pensamento foi: ‘comigo aqui, ela fica mais tranquila e segura. Na minha cabeça, depois desses dias só com o papai, a Lua vai me amar mais”, disse o também influenciador.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Em parto com ‘megaoperação’, mãe dá à luz sêxtuplos no ES: “Estão todos bem”, revela pai

⋅ Namorado suspeito de agredir jovem até a morte é preso em SP; ele responde por feminicídio

⋅ Tom Hanks adverte sobre Deepfake em comercial