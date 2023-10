Travis Kelce fala sobre seu futuro com Taylor Swift em podcast

Travis Kelce, jogador de tight end do Kansas City Chiefs, está compartilhando detalhes divertidos sobre seu primeiro encontro público com Taylor Swift após o jogo de domingo, 24/9.

No mais recente episódio de seu podcast semanal "New Heights com Jason e Travis Kelce Apresentado por Wave Sports + Entertainment", a estrela da NFL, de 33 anos, disse: "Estou aproveitando a vida e com certeza curti este fim de semana", ao refletir sobre sua noite com Swift.

"Um grande agradecimento a Taylor por aparecer. Isso foi bem corajoso", disse Travis enquanto conversava com seu irmão e co-apresentador, Jason Kelce, centro do Philadelphia Eagles, sobre como se sentiu ao ter a cantora em seu camarote durante o "jogo emocionante".

"Eu achei incrível como todos só tinham coisas boas a dizer sobre ela - amigos e família. Ela estava incrível, e todos estavam elogiando-a", acrescentou. Ele também mencionou que a cereja do bolo foi a vitória por 41-10 dos Chiefs sobre o Chicago Bears.

Sobre ver Swift assistindo ao jogo ao lado de sua mãe, Donna Kelce, Travis disse: "Ver os abraços de comemoração em câmera lenta, os toques de mão com minha mãe, ver como o Reino dos Chiefs estava empolgado que ela estava lá - isso foi absolutamente hilário, e com certeza será um jogo que vou lembrar."

O jogador do Chiefs também compartilhou detalhes sobre os eventos após o jogo, quando ele e Swift foram vistos saindo juntos do Arrowhead Stadium em seu conversível Chevelle 408 Stroker de 1970.

"E então nós só escapamos no carro de fuga no final", disse ele, parecendo fazer referência a uma música de Swift do álbum "Reputation". "Levei meu Chevelle para o jogo. Agradeço a Taylor por ter vindo e me ver no palco."

Os dois deixaram o estádio juntos e foram para um restaurante em Kansas City que Kelce havia alugado para uma festa pós-jogo com seus colegas de equipe e seus parceiros.

Conforme a People, durante o episódio, Travis também compartilhou que está se ajustando à nova atenção que está recebendo, incluindo paparazzi em frente à sua casa. "Estou na montanha-russa, cara. A montanha-russa da vida."

No entanto, ele admitiu que está ciente de que trouxe isso para si mesmo. "Eu sei que trouxe toda essa atenção para mim. Certo, eu sou o culpado - fiz a coisa toda da pulseira de amizade e disse a todos o quanto fiquei chateado por não ter conhecido Taylor."

Mas como seu irmão disse, "Você tem que arriscar", ao que Travis concordou: "Sim, você perde 100% dos tiros que não dá, baby."

Quanto a se os fãs de Taylor podem esperar ouvir mais sobre o suposto romance entre a cantora e o jogador da NFL no futuro, Travis compartilhou que "é minha vida pessoal e quero respeitar ambas as nossas vidas", acrescentando que voltará seu foco para conteúdo puramente relacionado à NFL em episódios futuros do podcast.

Embora a presença da cantora de "Karma" no jogo de domingo tenha atraído muita atenção para o suposto relacionamento deles, uma fonte disse à People que o casal ainda está nas "primeiras, primeiras fases" de se conhecer.

"Eles estão se divertindo", acrescentou a fonte, observando que Swift e Kelce já se conheciam antes dela comparecer ao jogo. "Esta foi a primeira vez de Taylor conhecendo seus pais, e todos estavam se divertindo. Ela estava super tranquila e relaxada, convivendo com os amigos e a família dele." Quanto ao que vem a seguir? "Eles estão apenas saindo, e não há pressão", disse a fonte.