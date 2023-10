Mick Jagger elogia colaboração com Lady Gaga em novo single

Na quinta-feira, 28/9, a icônica banda de rock Rolling Stones lançou "Sweet Sounds of Heaven," seu novo single inspirado em gospel do próximo álbum "Hackney Diamonds," que apresenta os vocais de Lady Gaga e a instrumentação de Stevie Wonder. Mick Jagger, o vocalista principal da banda, compartilhou suas experiências trabalhando com a artista conhecida por "Bad Romance."

A canção "Sweet Sounds of Heaven" foi escrita por Jagger, 80 anos, e pelo guitarrista Keith Richards. A gravação ocorreu nos Henson Recording Studios em Los Angeles (EUA), Metropolis Studios, em Londres (Inglaterra) e Sanctuary Studios, em Nassau (Bahamas). Gaga, 37 anos, e Wonder, 73 anos, juntaram-se à banda durante as sessões na Califórnia.

Em uma entrevista com Zane Lowe, da Apple Music, Jagger elogiou a habilidade vocal de Lady Gaga, destacando que ela trouxe um estilo único para a canção. Ele descreveu o processo de gravação como uma experiência gratificante, observando como Gaga entrou na sala, explorou a música e ganhou confiança ao longo do tempo, como compartilhado com a People.

Álbum colaborativo

O álbum "Hackney Diamonds" está programado para ser lançado em 20 de outubro e marca o primeiro lançamento dos Rolling Stones desde a morte do baterista Charlie Watts, em agosto de 2021, aos 80 anos, após uma doença não divulgada. Jagger comentou que a perda de Watts fez uma "enorme diferença" na criação do álbum, que foi produzido ao lado de Andrew Watt.

A ausência de Watts também afetou a dinâmica da banda, já que ele costumava trabalhar nos ritmos das músicas com Jagger. Agora, Jagger assume um papel mais ativo na colaboração musical, relembrando canções e experimentando com novas ideias durante as sessões de gravação.

"Hackney Diamonds" promete ser um álbum especialmente colaborativo, contando com a participação de Paul McCartney em outra faixa, e a atriz Sydney Sweeney estrelando o videoclipe do primeiro single, "Angry."

Com a combinação de talentos lendários e novas colaborações, o próximo álbum dos Rolling Stones certamente atrairá a atenção dos fãs e críticos da música.