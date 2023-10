Kelly Clarkson sai do palco após problema no figurino: "acho que meu seio está aparecendo"

Kelly Clarkson, conhecida por superar desafios, mostrou mais uma vez sua força, mesmo diante de contratempos no guarda-roupa. Durante um concerto em Minneapolis (EUA) na terça-feira, 26/9, a cantora e apresentadora de talk show estava no palco, apresentando sua música de sucesso "Catch My Breath", quando percebeu um problema com seu vestido. Após algumas perguntas à plateia sobre partes do corpo possivelmente expostas, ela saiu do palco para ajustar a peça.

"Estou bem? Espera, segurem aí. Devo consertar isso?", perguntou Clarkson, de 41 anos, de acordo com um vídeo feito por fãs, antes de rir e declarar: "Acho que meu seio está aparecendo."

Ela então deixou o palco, lidou com o problema e depois voltou para apresentar sucessos como "Because of You" e "Since U Been Gone".

Ao final da performance, de acordo com um vídeo de fã, Clarkson brincou com a plateia com um sorriso: "Muito obrigado! Peço desculpas pelo show. Tenham uma ótima noite, pessoal!"

Performances memoráveis

No último fim de semana, a ex-integrante do American Idol entregou outra performance memorável - em uma rua de Las Vegas. Clarkson compartilhou um vídeo no Instagram em que surpreendia uma mulher cantando na calçada, juntando-se a ela para uma performance improvisada de Tina Turner.

A apresentadora do The Kelly Clarkson Show estava na cidade para sua participação no iHeartRadio Music Festival em 23/9.

"No caminho para o ensaio para o @iHeartRadio esta noite em Vegas, estava ouvindo essa mulher incrível arrasando com um hit de Tina Turner", explicou Clarkson em sua legenda. "E então ela me pediu para cantar e não fazia ideia de quem eu era."

"E então ela percebeu, e isso fez o meu dia!", continuou. "Ela dá os melhores abraços e canta incrivelmente! Até logo, Vegas ❤️ #iHeartFestival2023."

Carisma

No vídeo, Clarkson cantou o hit de Tina Turner "What's Love Got to Do with It", enquanto a mulher dançava e aplaudia ao lado dela. Conforme o vídeo avançava, a mulher parou em um momento e apontou para Clarkson, percebendo quem ela era.

Ela soltou um grito e jogou os braços para cima para abraçar Clarkson enquanto uma multidão se reunia e aplaudia. "Eu disse, 'Você canta muito bem!'", disse Clarkson à mulher, abraçando-a novamente. "Você está brincando?", respondeu a música de rua, fazendo Clarkson rir.

Kelly Clarkson mostrou mais uma vez sua empatia e talento ao surpreender e encantar seus fãs em situações inesperadas como levantado pela People.