Jinger Duggar ansiosa para ler o "corajoso" livro de memórias de sua irmã Jill

Jinger Duggar Vuolo, estrela de reality, expressou sua empolgação em relação ao livro de memórias de sua irmã, Jill Duggar Dillard, que está gerando grande repercussão. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube na quarta-feira, 27/9, Jinger revelou que ainda não teve a chance de ler o explosivo livro de memórias de Jill, intitulado "Contando o Custo". No entanto, ela compartilhou sua animação em relação à leitura futura.

"Eu ainda não li o livro da Jill, mas estou ansiosa para fazê-lo", disse Jinger enquanto relembrava sua participação no programa de TV Tamron Hall. "No programa, eu pude falar sobre o quanto amo e apoio minha irmã, e estou muito feliz que ela tenha encontrado sua voz e esteja compartilhando sua história agora."

No vídeo, Jinger é vista comprando uma cópia do livro de memórias de Jill em uma livraria local, mencionando que esta foi a primeira vez que começou a ler algumas seções do livro durante sua estadia em Nova York (EUA).

Um livro empolgante

O livro de memórias de Jill foi lançado no início deste mês e oferece um olhar detalhado sobre sua criação dentro de uma igreja e família controversas. Em uma entrevista anterior à divulgação do livro, Jill compartilhou que sentiu um chamado para contar sua história e empoderar outras pessoas a encontrarem suas vozes.

A publicação do livro aconteceu após Jill e outros membros de sua família se manifestarem contra sua família e a religião controversa à qual estavam ligados em um documentário. Embora Jinger tenha optado por não participar do documentário, ela expressou interesse em ouvir o que Jill tinha a dizer.

Jinger também lançou seu próprio livro, intitulado "Tornando-se Verdadeiramente Livre", neste ano, compartilhando suas experiências e jornada pessoais. Ela enfatizou a importância de compartilhar sua história da maneira que considerasse apropriada e edificante.

A história de Jill e sua família continua a atrair a atenção do público e gerar discussões em torno de temas religiosos e de liberdade pessoal. Enquanto isso, Jinger demonstra apoio e ansiedade para ler o livro de memórias de sua irmã e entender melhor sua perspectiva única, como compartilhado pela People.