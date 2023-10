Guitarrista Al Di Meola agradece aos fãs por apoio após sofrer ataque cardíaco em palco: "minha profunda gratidão"

O lendário guitarrista norte-americano Al Di Meola, mais conhecido por seu trabalho no mundo do jazz fusion e na world music, está em condição estável após sofrer um ataque cardíaco durante um concerto na Romênia, informou um porta-voz do hospital à Associated Press na quinta-feira, 28/9.

Segundo relatos, o músico de 69 anos estava se apresentando em Bucareste na quarta-feira, 27/9, à noite. O fotógrafo Dragos Cristescu, que estava presente no concerto, relatou que viu Di Meola segurar o peito antes de ter dificuldades para sair do palco. Os membros da banda de Di Meola continuaram tocando por vários minutos antes de o show ser cancelado, conforme informado pela AP.

O hospital de emergência Bagdasar-Arseni emitiu uma declaração à agência de notícias, revelando que Di Meola foi encaminhado à ala de cardiologia e tratado por um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento de ST (STEMI).

Gratidão

Em uma postagem no Facebook na tarde de quinta-feira, Di Meola atualizou seus fãs e amigos sobre sua saúde e disse que está adiando as apresentações ao vivo até o próximo ano. "Quero aproveitar um momento para expressar minha mais profunda gratidão pela incrível demonstração de amor e apoio que recebi nas últimas 24 horas", escreveu ele.

"Infelizmente, estou enfrentando uma situação médica que requer algum tempo afastado de apresentações e turnês. Quero garantir a vocês que estou recebendo os melhores cuidados possíveis e estou totalmente comprometido em me recuperar por completo."

Ele acrescentou: "Estou planejando retornar em 2024 e já estou ansioso para fazer música juntos novamente. Seu apoio inabalável significa o mundo para mim e é uma força motriz em minha jornada em direção à recuperação."

Estado

A People já havia entrado em contato com o agente de reservas dos EUA de Di Meola em busca de comentários.

Segundo a Associação Americana do Coração, um STEMI é "causado por um bloqueio completo em uma artéria coronária." E, de acordo com o Departamento de Saúde de Minnesota, um STEMI é considerado o tipo mais grave de ataque cardíaco, afetando cerca de 250 mil americanos anualmente.

A longa carreira de Di Meola incluiu seu trabalho como membro do grupo de jazz fusion dos anos 1970 Return to Forever, que também contou com Chick Corea, Lenny White e Stanley Clarke, bem como colaborações com outros guitarristas como John McLaughlin e Paco de Lucia.

Di Meola também explorou a world music, incluindo estilos brasileiros, africanos, flamencos, tango e do Oriente Médio. Segundo seu site, ele gravou com seu coletivo World Sinfonia em álbuns como "World Sinfonía III - The Grande Passion" e "Pursuit of Radical Rhapsody".

Ao todo, ele vendeu 6 milhões de discos em todo o mundo e ganhou um Grammy em 1976. Originário de Nova Jersey (EUA), Di Meola citou guitarristas de jazz como Tav Farlow, Kenny Burrell e Larry Coryell, além dos Beatles, como influências.

Em uma entrevista de 2022 à Guitar World, Di Meola falou sobre trabalhar em diferentes gêneros musicais. "Se você sentir que quer fazer isso e tem um certo domínio em um estilo diferente, nada impedirá um músico de fazer o que quiser, realmente", disse ele. "Se você está fazendo algo de que não gosta, então é um bom indicador de que não deveria estar fazendo."