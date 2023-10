Cardi B desabafa sobre a chatice de gravar versões censuradas de suas músicas: "parece Kidz Bop"

Cardi B, a renomada rapper vencedora do Grammy, não tem papas na língua quando se trata de sua frustração em gravar versões censuradas de suas músicas para que possam ser tocadas nas rádios pop.

Durante sua participação no programa "Hot Ones" no YouTube, Cardi, de 30 anos, expressou o quão "irritante" pode ser o processo de gravar versões limpas de suas músicas. Ela relembrou o processo de gravação da versão limpa de seu recente single "Bongos" em colaboração com Megan Thee Stallion.

"É tão irritante", afirmou Cardi B, antes de compartilhar detalhes sobre o processo de gravação da versão limpa da música. Ela explicou: "Eu acabei de fazer isso praticamente duas semanas atrás, e estava tão cansada disso porque, você sabe, na minha nova música, eu dizia, 'N?- coma essa bunda como uma ameixa'."

Letras diferentes

É claro que essas letras não foram consideradas aceitáveis para o rádio. Ela acrescentou: "Estou fazendo a versão limpa, e é tipo, 'Amor, coma isso como uma ameixa', e é como, 'Não, você ainda não pode tocar isso na rádio pop' ou algo assim".

Eventualmente, Cardi encontrou uma maneira de tornar as letras mais adequadas para todas as idades, mas ela não estava feliz com isso. Ela disse: "Eu estava tipo, 'Amor, coma essas pêssegos e ameixas', e estava tão cansada disso".

"Isso parece tão sem graça, parece o Kidz Bop", acrescentou a intérprete de "Bodak Yellow", "mas eu não tenho escolha, então, 'Amor, coma essas pêssegos e ameixas'".

Cardi B não parece sentir vergonha de suas letras frequentemente vulgares. Quando lançou sua primeira colaboração com Megan, "WAP", em 2020, ela falou sobre as alegações de que a música era excessivamente explícita no contexto do gênero hip-hop e rap.

?Mente fechada?

Ela explicou na época em que as pessoas se incomodavam com a música geralmente eram conservadoras ou muito religiosas, mas que para ela, crescer ouvindo esse tipo de música tornava tudo muito normal.

Cardi, mãe de uma filha de 5 anos chamada Kulture Kiari, com seu marido rapper Offset, disse que não deixaria sua filha ouvir "WAP," mas acrescentou que isso deveria ser óbvio, já que sua música é voltada para adultos.

Apesar dos desafios de recriar a música para uma versão limpa adequada para rádio, o sucesso de "WAP" nas paradas musicais provou que o conteúdo interessa ao público, como divulgado pela People.

"Quer saber de uma coisa? É o que as pessoas querem ouvir. Se as pessoas não quisessem ouvir, se tivessem tanto medo de ouvir, não estaria fazendo tanto sucesso", disse Cardi, que brincou que foi "realmente difícil" recriar o single em uma versão limpa para a rádio.