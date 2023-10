Após cirurgia, Ozzy Osbourne "não consegue andar direito ainda", mas espera voltar à estrada em breve

Ozzy Osbourne, conhecido como o "Príncipe das Trevas" do heavy metal, está se preparando para fazer um retorno triunfante após passar por várias cirurgias na coluna devido a uma queda em 2019. O músico de 74 anos compartilhou uma atualização encorajadora sobre sua saúde após a última cirurgia, nesta semana, e expressou sua determinação em impressionar o público novamente com sua música.

Após mais de quatro anos de idas e vindas ao hospital, Ozzy Osbourne finalmente alcançou sua última cirurgia na coluna e expressou um sentimento de alívio, afirmando: "Já fiz todas as cirurgias, graças a Deus. Estou me sentindo bem agora - foi só uma demora."

O artista por trás de "Crazy Train" admitiu que esperava estar de pé meses atrás, mas enfrentou dificuldades em se adaptar a essa nova fase de sua vida. Ele afirmou que ainda não consegue andar corretamente, mas não está mais sentindo dor e que a cirurgia em sua coluna foi um sucesso.

Além disso, Osbourne compartilhou seus planos otimistas para 2024, incluindo um novo projeto de álbum. Ele declarou: "Estou me preparando fisicamente" e mencionou seus planos de voltar à estrada após lançar mais um álbum.

Em 2023, o cantor teve que cancelar sua aguardada turnê "No More Tours 2", o que o levou a tomar a difícil decisão de se aposentar das turnês. Isso marcou o terceiro adiamento da turnê europeia originalmente programada para 2019, e Osbourne expressou seu pesar em decepcionar seus fãs.

Ozzy Osbourne também compartilhou detalhes sobre sua jornada de recuperação, que incluiu três operações, tratamentos com células-tronco, fisioterapia intensiva e o inovador tratamento com Cybernics (HAL). No entanto, seu corpo ainda estava fisicamente fraco, o que o levou a perceber que não poderia atender às demandas da turnê devido a restrições de viagem.

Para aqueles que pensavam que os problemas de coluna de Osbourne começaram apenas com sua queda em 2019, ele revelou uma história de lesões que incluiu um acidente de quadriciclo em sua propriedade em 2003, levando a múltiplas cirurgias.

Ozzy Osbourne permanece otimista e determinado a voltar aos palcos e encantar seus fãs mais uma vez, apesar dos desafios de saúde que enfrentou ao longo dos anos. Seu espírito resiliente continua a inspirar seus seguidores e a comunidade musical em todo o mundo, conclui The Blast.