Lucy Watson planeja criar seu bebê como vegano após "fazer uma promessa aos animais"

A ex-estrela de "Made in Chelsea", de 32 anos, anunciou que ela e seu marido, James Dunmore, estavam esperando o primeiro filho com uma postagem tocante no Instagram. Compartilhando uma foto de James acariciando a barriga de Lucy, ela escreveu: "Nosso pequeno milagre", provocando uma enxurrada de mensagens de apoio de fãs e de seus ex-colegas de elenco de "Made in Chelsea". Agora, ela está abrindo o jogo sobre sua gravidez com seus seguidores no Instagram, e em uma sessão de perguntas e respostas na sexta-feira, revelou que criaria seu bebê como vegano.

Lucy, uma vegana apaixonada, já lançou dois livros de receitas campeões de vendas voltados para dietas baseadas em plantas e se tornou vegetariana quando criança após testemunhar o abate de um cordeiro em sua fazenda familiar. Quando questionada por um fã se planejava manter sua dieta vegana durante toda a gravidez, Lucy insistiu que poderia continuar com alimentos à base de plantas e manter seu bebê e seu corpo saudáveis.

"Para mim, o veganismo é uma promessa que fiz aos animais, uma promessa que nunca quebrarei. Não importa o que aconteça. Em termos de minha dieta, fiz um esforço consciente para comer menos alimentos processados e mais alimentos integrais. Além disso, proteína. Certifiquei-me de consumir pelo menos 60g por dia, a proteína é a base da vida e essencial para o crescimento de um bebê", explicou Lucy. "É muito possível obter tudo o que você precisa com uma dieta vegana, você só precisa fazer um esforço consciente, assim como em qualquer dieta, para atender a todas as suas necessidades nutricionais."

Uma vida e um futuro vegano

Ela também acrescentou que tem tomado um suplemento vegano e disse aos seus fãs que seu bebê será criado como vegano, apesar das críticas à sua escolha. "Muitas pessoas ao longo dessa jornada me disseram que eu preciso desistir da dieta vegana, que está me impedindo de engravidar etc.", continuou Lucy. "Isso não é verdade, e para quem está lidando com as mesmas dúvidas, posso garantir que é e pode ser uma abordagem muito saudável para a gravidez."

"Há pessoas que são viciadas em drogas que engravidam", ela enfatizou. "Ser vegano não vai impedir você. E sim, nosso bebê será vegano." Ela também revelou que estava enfrentando problemas de enjoos e teve que consultar seu médico porque temia não estar obtendo nutrientes suficientes. "Agora estou voltando a comer como antes da concepção e estou muito grata por poder fazer isso!", acrescentou.

No início deste ano, Lucy admitiu que deixou "Made in Chelsea" em 2016 para salvar seu relacionamento com James, pois temia que estar no programa significasse o fim de seu romance. "Estávamos discutindo mais durante aquele período e eu estava pensando, 'isso vai nos fazer brigar', e então percebi que você realmente não pode estar em um relacionamento feliz naquele programa. Naquele momento, eu estava bastante séria com o James, então pensei, 'Na verdade, valorizo isso mais'", disse ela em uma entrevista no podcast "Jamie Laing's Private Parts".

Lucy e James anunciaram seu noivado em 2020 e se casaram na Grécia em setembro de 2021, como relatado pelo The Mirror.