Imagens do filho de Beckham e esposa sendo barrados em boate de Paris viraliza

Brooklyn Beckham e sua esposa, Nicola Peltz, passaram por momentos complicados durante uma viagem à França nesta semana.

O filho do ex-jogador de futebol David Beckham e da ex-Spice Girl Victoria, foi impedido de entrar em uma famosa casa noturna de Paris. O casal está na cidade para aproveitar a Fashion Week que contou com o desfile de apresentação da nova coleção da grife de Victoria, mãe do rapaz.

Segundo informações da Revista Monet, o jovem casal decidiu aproveitar a noite parisiense após sair dos desfiles. A primeira parada foi uma festa promovida pela grife Yves Saint-Laurent, seguida por um luxuoso jantar no hotel Costes.

No entanto, ao tentarem esticar as comemorações na badalada boate Rasputine, o casal acabou precisando lidar com um grande contratempo.

Eles foram barrados!

Segundo as informações, e registros feitos por outras pessoas que estavam no local, o casal se envolveu em uma discussão com os seguranças da badalada casa noturna. Após a discussão e depois de serem impedidos de entrar no local, Brooklyn e Nicola deixaram o loca.

Ainda conforme a publicação, os dois pareciam “visivelmente desapontados após serem barrados pelos seguranças e se envolverem em uma discussão que não durou mais do que 2 minutos”.

O vídeo, que mostra o momento da discussão, foi compartilhado nas redes sociais e já acumula mais de 6 milhões de visualizações e diversos comentários.

Veja:

Brooklyn Beckham et sa magnifique épouse Nicola Peltz se font gentiment recaler à l'entrée d’une afterparty lors de la #ParisFashionWeek (video: @TaoualitAmar) pic.twitter.com/kTdgvIWHbG — Celebrities in Paris (@celebsinparis) September 28, 2023

