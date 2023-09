Espólio de Lisa Marie Presley processado por empréstimo de $3,8 milhões: mistério e polêmica

A propriedade de Lisa Marie Presley enfrenta um processo movido por uma empresa de empréstimo privado, alegando uma dívida de US$3,8 milhões. Isso ocorre após a morte da cantora, que faleceu aos 54 anos em janeiro, vítima de um ataque cardíaco duplo e obstrução intestinal, e supostamente não ter quitado um empréstimo de 2018.

A Naussany Investments and Private Lending, LLC afirma que a filha única de Elvis Presley tinha até maio de 2022 para quitar integralmente o empréstimo, de acordo com documentos judiciais obtidos pelo Entertainment Tonight. No entanto, a empresa alega que não conseguiu contato com a cantora após março de 2022, apesar de várias tentativas.

Colateral misterioso

Lisa Marie Presley havia oferecido sua participação na Elvis Presley Enterprises e a casa de Graceland de Elvis como garantia, mas permanece um mistério o motivo pelo qual ela buscou o empréstimo. A empresa também alega que Lisa Marie havia pegado um empréstimo anterior de US$450 mil em julho de 2016, mas pagou integralmente no mês seguinte.

A NIPL, LLC declarou que retiraria o processo se o espólio de Lisa Marie, agora sob o controle de sua filha Riley Keough, concordasse em pagar US$2,85 milhões ou 75% da dívida pendente, em 45 dias.

Riley foi nomeada a única administradora do espólio de sua mãe em agosto, após uma batalha legal com sua avó, Priscilla Presley. A atriz também assumiu a propriedade de Graceland, onde seu avô Elvis foi enterrado após sua morte, aos 42 anos, em 1977, após anos de abuso de tranquilizantes. Agora, ela supervisiona os "sub-trusts" de suas meias-irmãs de 14 anos, Harper e Finley, filhas de Lisa Marie com seu segundo marido, Michael Lockwood.

Priscilla atua como consultora especial paga para o trust, e o acordo dela com Riley permitiu que ela fosse enterrada ao lado de Elvis em Graceland, apesar de seu pedido inicial ter sido negado. Relatos sugerem que Riley pagou mais de US$1 milhão a sua avó antes de resolverem sua disputa legal em junho.

A batalha começou após a morte de Lisa Marie, quando Priscilla contestou "a autenticidade e validade" do testamento de sua filha. No entanto, Priscilla insistiu durante a briga que ela "nunca" teve problemas com Riley e, em agosto, disse ao The Hollywood Reporter: "Riley agora é a administradora, o que deve ser certo, obviamente, sendo sua filha. Riley e eu estamos em bons termos. Nunca deixamos de estar em bons termos. Tudo isso foi publicidade… Estou aqui para ajudá-la."