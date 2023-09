Ariana Grande pediu divórcio e pensão alimentícia durante a separação

A cantora pop de renome internacional Ariana Grande, de 30 anos, deu início ao processo de divórcio de seu marido, Dalton Gomez, após apenas dois anos de casamento. Os detalhes dos pedidos de Ariana foram revelados em documentos judiciais recentemente obtidos pelo E!.

No processo de divórcio, a estrela estimada em US$ 240 milhões solicitou não apenas o divórcio em si, mas também uma série de outras demandas. De acordo com os documentos, Ariana Grande requereu pensão alimentícia, divisão de propriedade de acordo com o prenupcial, além de "joias diversas e outros objetos pessoais." Ela também está buscando uma divisão justa dos ganhos e acumulações que ocorreram antes, durante e após o casamento.

O processo foi marcado por "diferenças irreconciliáveis," conforme citado por Ariana nos documentos judiciais obtidos pelo TMZ. Surpreendentemente, Dalton Gomez também entrou com sua própria petição de divórcio quase simultaneamente. A data da separação foi registrada como 20 de fevereiro de 2023.

No entanto, segundo fontes do TMZ, o casal conseguiu resolver a maioria das questões de forma amigável antes de irem a tribunal, graças ao acordo pré-nupcial que tinham. A fonte acrescentou que não há sentimentos hostis entre Ariana e Dalton, com insiders revelando que "Eles têm sido realmente carinhosos e respeitosos um com o outro a cada passo deste processo."

A notícia da separação de Ariana e Dalton surgiu em julho, quando eles chegaram à decisão conjunta de terminar o casamento. Os dois estavam enfrentando desafios em seu relacionamento desde janeiro, mas expressaram o desejo de continuar sendo melhores amigos.

Ariana Grande não demorou a chamar a atenção da mídia novamente quando seu romance com o colega de elenco de 'Wicked', Ethan Slater, veio à tona. Ethan também pediu o divórcio de sua esposa quase imediatamente após o relacionamento ser revelado.