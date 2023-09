Viúva de Stephen 'tWitch' Boss se emociona ao lembrar do marido em seu aniversário

No que seria o 41º aniversário de Stephen 'tWitch' Boss, nesta sexta-feira (29/9), as homenagens inundaram as redes sociais em memória do músico que faleceu em dezembro de 2022, em Los Angeles, por suicídio.

Sua viúva, Allison Holker, de 35 anos, emocionou a todos ao compartilhar uma foto com seus filhos - Weslie, 15, Maddox, 7, e Zaia, 3 - no túmulo dele, em Los Angeles (EUA).

Sem conter a emoção, Holker prestou homenagem ao seu falecido marido, que trabalhou no programa "The Ellen Show" e no reality show "So You Think You Can Dance", dizendo: "Honramos nosso belo, doce, gentil e amoroso Stephen 'tWitch' Laurel Boss. Para sempre em nossos corações e mentes, nos guiando e nos elevando. Sentimos sua presença todos os dias e seremos eternamente gratos pelos momentos maravilhosos que compartilhamos. Sentimos seus braços nos envolvendo e nos sustentando neste dia. Feliz aniversário, meu amor @sir_twitch_alot."

A ex-chefe de Stephen, Ellen DeGeneres, foi uma das primeiras a deixar um comentário, dizendo: "É um dia lindo. Enviando a todos vocês muito amor."

Ellen também compartilhou sua própria homenagem. A ex-apresentadora de talk show, de 65 anos, postou uma foto dos dois no Instagram, juntamente com uma breve, porém sincera, legenda: "Feliz aniversário, tWitch. Eu te amo e sempre vou amar."

Milhares de curtidas rapidamente inundaram a postagem de Ellen, com fãs lamentando a perda do DJ e produtor.

Na quinta-feira (28/9), Holker compartilhou outra postagem, um slideshow de várias imagens, refletindo sobre a vida sem seu marido. Ela afirmou: "A vida ultimamente? Estou muito orgulhosa dos meus anjos! Permitindo que o amor permaneça em nossos corações, nos guiando e nos liderando. Existem momentos realmente difíceis. Tivemos alguns dias muito difíceis, mas apoiamos um ao outro e nos levantamos."

Ela acrescentou: "Começamos todas as manhãs dizendo? 'Fazemos as coisas difíceis!' São nossos momentos mais vulneráveis que nos mantêm mais fortes juntos e para sempre!"

Em fevereiro, Stephen foi homenageado em uma cerimônia de celebração da vida. Holker o elogiou como uma "luz" em seu discurso durante o serviço em Los Angeles.

De acordo com a revista People, ela também disse aos presentes: "Ele escolheu o amor, a graça e a bondade. E ele merece ser celebrado."

A filha de Allison e Stephen, Weslie, também falou no evento, que foi conduzido pelo pastor da família, Joe Smith, enquanto Mickey Guyton e Andy Grammer se apresentaram para os convidados.

Por volta de 500 pessoas compareceram ao serviço, incluindo Ellen DeGeneres e toda a equipe de seu talk show, além de Wayne Brady, Loni Love e Derek Hough.

A comediante Loni, de 51 anos, postou uma foto do programa no Instagram e disse: "Adeus, Rei Twitch."

Allison, que se casou com Stephen em 2013, disse em um comunicado na época de sua morte: "É com o coração mais pesado que tenho que compartilhar que meu marido Stephen nos deixou. Ele era a base de nossa família, o melhor marido e pai, e uma inspiração para seus fãs."

Stephen, que trabalhava em projetos de TV com Allison na época de sua morte, foi sepultado em um funeral privado em janeiro.

De acordo com o Daily Mail, no início deste mês, Allison entrou com um pedido para receber metade do patrimônio de seu parceiro, pois ele morreu sem um testamento. Ela e outros parentes lançaram a fundação "Move With Kindness", que tem como objetivo honrar o legado do coreógrafo falecido, "espalhando amor e conscientização sobre saúde mental".