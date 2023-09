Salma Hayek levanta mais de US$ 3 milhões em evento de caridade contra a violência às mulheres

No domingo passado, segundo o Blast, a atriz Salma Hayek, membro do conselho da Fundação Kering, demonstrou seu compromisso inabalável na luta contra a violência contra mulheres e crianças, arrecadando mais de US$ 3 milhões durante o segundo Charity For Dinner, realizado no início deste mês.

Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, a estrela de "House of Gucci" expressou a importância do evento, destacando que a batalha está longe de terminar. "Ainda temos muita, muita luta pela frente", disse Salma em um dos clipes. "Mas que ao mesmo tempo você não se sinta sozinho durante a luta e sinta a energia e a união, que é um dos temas desta noite. Então é uma noite muito especial."

O evento contou com a participação de diversas personalidades, incluindo François-Henri Pinault, CEO da Kering, Oprah Winfrey, Malala Yousafzai, Olivia Wilde e Lisa Ling, que também compartilharam suas visões sobre a importância da causa.

Na legenda de sua postagem no Instagram, Salma Hayek expressou sua gratidão, escrevendo: "Na semana passada, a Fundação Kering celebrou 15 anos com seu segundo jantar anual Caring for Women, nos esforços para combater a violência contra mulheres e crianças. Além dos compromissos anuais da Fundação Kering, angariamos mais de US$ 3 milhões para beneficiar: o Fundo Malala, a Rede Nacional para Acabar com a Violência Doméstica (NNEDV) e a Aliança Contra a Violência Sexual da Cidade de Nova York. Vamos ser a tesoura que corta o ciclo de violência contra as mulheres e remodela o mundo."

A iniciativa de Salma Hayek recebeu grande apoio dos fãs, que elogiaram seu trabalho incansável. Um seguidor comentou: "Todo o trabalho realizado é muito importante, apreciado e absolutamente lindo. Nós (as mulheres) nos sentimos muito mais apoiadas porque vimos todo o trabalho feito por elas." Outro admirador compartilhou: "Obrigado pela sua consistência e luta sem fim por esta fundação. Continue lutando e inspirando as pessoas."

No dia seguinte ao evento, Salma compartilhou fotos de celebridades presentes, incluindo Oprah, Malala, Zoe Kravitz, Channing Tatum, Christiana Musk, Nicole Kidman e outros, agradecendo a todos que apoiaram a causa.

O evento "Caring for Women" foi uma demonstração poderosa de solidariedade na luta contra a violência de gênero, e Salma Hayek continuará sua missão de proteger mulheres e crianças vulneráveis em todo o mundo.