Novela ‘Elas por Elas’ pode acabar na Justiça

Elenco do remake de "Elas por Elas", da TV Globo (Divulgação)

O remake da famosa novela de 1982 “Elas por Elas” pode parar na Justiça, e não por questões trabalhistas, mas por direitos de marca.

Embora tenha usado o nome há mais de 30 anos na versão original, a Rede Globo não renovou o registro da marca “Elas por Elas” no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), e uma associação cultural de Minas Gerais alega ser dona da marca.

SAIA JUSTA!

A Associação Cultural Elas por Elas entrou na Justiça alegando que a Rede Globo está usando a marca de forma ilegal e quer que a emissora seja proibida de usar o nome na nova novela do canal. Mais, a associação pede que o juízo estipule uma multa diária, caso o nome da nova novela não seja alterado

Acontece que o remake da novela originalmente escrita por Cassiano Gabus Mendes está no ar desde a última segunda-feira e é a grande aposta da emissora para revitalizar o horário das 18h. Trocar o nome ou tirá-la do ar está totalmente fora de cogitação do ponto de vista financeiro, pois já foram feitas vendas de contas publicitárias

Quem é a Associação

A Associação Cultural Elas por Elas fica na cidade de Barbacena, a 169 quilômetros de Belo Horizonte, e começou suas atividades em 2003. A entidade promove cursos de artes cênicas e eventos artísticos na região.

A marca, segundo a associação, foi registrada no INPI pela entidade em 2003 e recentemente a Tv Globo tentou novamente registrá-la para usar na nova novela, sem sucesso.

O caso foi registrado na 1ª Vara Cível da Comarca de Barbacena, vinculada ao TJ-MG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais), na última segunda-feira, dia de estreia da novela na grade da TV Globo.

A emissora deve ser notificada nos próximos dias e terá a oportunidade de apresentar sua defesa.