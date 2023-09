Nasce o filho de Bonnie Wright, a Gina Weasley de ‘Harry Potter, e nome incomum chama atenção

A atriz Bonnie Wright, que interpreta a bruxinha Gina Weasley na série de filmes “Harry Potter”, emocionou seus seguidores ao revelar a chegada de seu primeiro filho.

Conforme publicado pela Revista Monet, Bonnie, que tem 32 anos, compartilhou a novidade com seus seguidores por meio de uma postagem em suas redes sociais. Apesar do nascimento do bebê ter acontecido no dia 19 de setembro, o anúncio foi feito por ela na última quarta-feira, dia 27 de setembro.

Na publicação, a atriz revela também o nome do bebê, que já está dando o que falar.

“Digam olá ao Elio Ocean Wright Lococo, nascido em casa na terça-feira 19 de setembro. Estamos todos saudáveis e felizes. Andrew e eu estamos tão apaixonados pelo nosso sol!”.

“Muito grata pela nossa equipe de parto que segurou nossas mãos durante todo o tempo e fez a jornada ser tão alegre e expansiva. O nascimento é a experiência mais louca”.

“Finalmente, agradeço ao Andrew, a minha rocha durante todo o parto, que literalmente enquanto te apertei com tanta força, não vacilou comigo. Elio tem o pai mais terno e amoroso”, finaliza a atriz.

Coincidências e nome inusitado

O pequeno Elio Ocean é fruto do casamento de Bonnie com Andrew Lococo, sendo que a gestação foi revelada pelo casal, também nas redes sociais, em abril deste ano.

Em pouco tempo, os fãs da atriz a parabenizaram pela chegada do bebê, que chamou atenção pelo nome diferente, e também por partilhar o dia de seu nascimento com outra personagem da saga “Harry Potter”.

“Ele partilha o mesmo dia de aniversário que Hermione Granger!”, comentou um seguidor.

“Parabéns Bonnie e Andrew, bem-vindo ao mundo, Elio Ocean”, comemorou e parabenizou outro seguidor da atriz.

Ao longo dos oito filmes da série “Harry Potter”, Bonnie foi responsável por dar vida à Gina Weasley.

Leia também: ‘O Harry sabe disso’? Após Daniel Radcliffe, atriz de Harry Potter anuncia gravidez