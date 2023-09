Namorada de ex- presidente da CBF, Maria Clara posta foto ao lado de companheiro 50 anos mais velho

Clara Brasil, de 32 anos, é empresária e apresentadora do programa Miados&Latidos, da RedeTV!. Na noite da última quinta-feira (28) ela postou um clique raro em seu Instagram ao lado do namorado Marco Polo Del Nero, 50 anos mais velho, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Na publicação, Clara escreveu: “Hj é dia de #TBT e irei postar uma foto com meu amor”. Na foto a mulher aparece com um vestido decotado segurando uma taça de champagne ao lado do companheiro de 82 anos. Os dois estão juntos há cinco anos.

No Instagram da empresária é possível observar diversos cliques pessoais, mas a última publicação com Del Nero havia sido feita em dezembro de 2022.

LEIA TAMBÉM: Influenciadora com nanismo desfila pela primeira vez: “Mulher de 1,33 na passarela sim!”

O romance com o ex-presidente da CBF foi assumido em 2021. A mulher recebeu várias críticas na época por namorar um homem 50 anos mais velho, que rebateu dizendo:

“Recebi e recebo muitas críticas, mas não sei se estou tão ocupada com outras coisas que nem dá para me preocupar com a opinião alheia. Sou super respeitada, super amada e me sinto muito feliz. Nem me importo”.

Cantora Luísa Sonza vai continuar cantando ‘Chico’ em shows mesmo após traição

O término da cantora Luísa Sonza e Chico Moedas devido a uma traição colocou em dúvida sobre como seria as próximas apresentações da famosa.

Como detalhado pelo site Leo Dias, a traição anunciada ao vivo por ela no programa Mais Você.

A famosa chegou a lançar um single sobre o ex-namorado o que acabou gerando os questionamentos se seguiria cantando ou não a música.

A resposta da artista veio através de uma entrevista para o jornal Zero Hora.

“É sobre a arte. Sobre a música. Sobre o amor que existe em mim. Por isso que estou aqui”, afirmou Luísa, que tem o próximo show previsto para este final de semana, em Porto Alegre.

A música intitulada Chico chegou ao topo das músicas mais ouvidas no Brasil no Spotify e ficou nove dias nesta colocação.

Ainda de acordo com as informações, o fim do relacionamento de Luísa Sonza e Chico Moedas foi anunciado no dia 20 de setembro. Na ocasião, a cantora leu uma carta que revelava a traição.

Com informações do Portal Leo Dias

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Férias em Portugal: Meghan e Harry esticaram o passeio e podem ter visitado um parente real

⋅ ‘How To Be a Carioca’: comédia estrelada por Seu Jorge ganha trailer oficial; assista

⋅ Jenna Ortega chega aos 21 anos: 3 séries e filmes onde você a pode ver (e não são ‘Wandinha’)