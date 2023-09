Matty Healy anuncia “hiato indefinido” do The 1975 após separação de Taylor Swift

Matty Healy, vocalista da banda The 1975, deixou seus fãs chocados ao anunciar uma "hiato indefinido" da banda durante um show em Sacramento, Califórnia (EUA), na terça-feira (26/9). A notícia foi dada ao público presente, e logo se espalhou pelas redes sociais.

"Depois desta turnê, estaremos em um hiato indefinido de shows, então é maravilhoso tê-los conosco esta noite", disse Healy, de 34 anos, de acordo com um vídeo postado por um fã no Twitter. Ele também expressou seu amor por se apresentar ao vivo para os fãs: "Amamos tocar para vocês sempre que temos a chance. É maravilhoso que todos vocês estejam aqui."

O anúncio veio enquanto o músico "controverso" e seus colegas de banda iniciaram a sua turnê "Still … At Their Very Best".

Para muitos fãs, a notícia foi devastadora. Nas redes sociais, as reações foram intensas. Uma pessoa escreveu no Twitter: "Meu Deus, senti meu coração se despedaçar". Outro fã comentou: "O The 1975 entrando em hiato é a pior notícia que já recebi". Um terceiro acrescentou: "Por favor, diga que é brincadeira".

No entanto, o gerente da banda, Jamie Oborne, já havia sugerido o hiato enquanto promovia as datas dos concertos europeus, em agosto.

O The 1975 encerrará sua turnê em Seattle, no dia 15 de novembro. O grupo então seguirá para o Reino Unido em fevereiro, antes de encerrar oficialmente na Holanda do Norte em 24 de março.

Essa revelação de Healy acontece após sua separação de Taylor Swift, em junho. O cantor e a estrela pop tiveram um romance de verão que durou um mês, durante o qual foram vistos se beijando em Nova York e saindo juntos do show da turnê de Swift em Nashville, Tennessee.

Após o término, fontes disseram que a cantora precisava apenas "descarregar um pouco de vapor" com Healy após um relacionamento anterior "opressivo" com Joe Alwyn. Swift, de 33 anos, desde então, foi associada romanticamente ao jogador de futebol americano Travis Kelce, enquanto o líder do The 1975 foi flagrado aos beijos com a influenciadora Gabbriette Bechtel em Nova York no mês passado, sendo fotografado de mãos dadas e se beijando apaixonadamente durante um passeio pela cidade.