Kardashians e seus gastos extravagantes em aviões, banheiros e mais

No mundo dos ricos e famosos, ninguém gasta como os Kardashians e Jenners. Com suas fortunas astronômicas, essas celebridades não economizam quando se trata de ostentar seu estilo de vida luxuoso.

Recentemente, um estudo revelou que até a Geração Z busca dicas financeiras com Kendall e Kylie Jenner. Embora suas compras extravagantes possam estar fora do alcance da maioria, vale a pena dar uma olhada nas aquisições mais chocantes dessas estrelas.

Kim e seu ?Kim Air?: US$ 150 milhões

Em 2021, Kim Kardashian comprou um jato G650ER personalizado, ao qual apelidou carinhosamente de "Kim Air". Ela gastou um ano personalizando o avião de acordo com seus gostos luxuosos, incluindo um interior creme, acabamentos em cashmere e assentos de couro. O preço final dessa extravagância foi impressionante: cerca de US$ 150 milhões. Todos os passageiros que embarcam no Kim Air recebem pantufas e pijamas da marca SKIMS, uma jogada inteligente de Kardashian para impor regras rígidas durante os voos, até mesmo para membros da família.

Banheiros de ouro: US$ 750 mil

O casamento de Kim Kardashian e Kanye West, em 2013, foi marcado por gastos extravagantes, incluindo a compra de quatro banheiros folheados a ouro, totalizando mais de US$ 750 mil. Essa remodelação milionária fazia parte de sua mansão em Bel Air de 9 mil m², que eventualmente foi vendida por US$ 17,8 milhões. A mansão também contava com seis camas de edição especial do Savoy Hotel de Londres, cada uma custando US$ 174 mil. Não poderia faltar uma geladeira com freezer incrustada de Swarovski, avaliada em quase US$ 1 milhão.

Bolsas de Kylie: US$ 1 milhão

Kylie Jenner causou alvoroço em 2018 ao exibir sua coleção de bolsas de grife no valor de cerca de US$ 1 milhão em um vídeo no YouTube. A sala dedicada a elas ostentava bolsas Hermès Birkin, Louis Vuitton, Chanel e Prada, além de uma extensa coleção Judith Leiber. Embora tenha enfrentado críticas por mostrar sua riqueza, Jenner continuou expandindo sua coleção, como visto quando exibiu bolsas Faubourg Birkin que valiam quase US$ 300 mil em seu aniversário de 25 anos.

Presente de Kris: US$ 3.650

Kris Jenner é famosa por receber 10% dos empreendimentos de suas filhas, mas ela também gasta dinheiro em presentes caros. Um dos presentes notáveis que deu foi uma caixa de música Louis Vuitton de US$ 3.650 para o primeiro aniversário de sua neta, Chicago West. Um presente arriscado para uma criança, mas uma demonstração de sua riqueza.

Arte de Kendall: US$ 750 mil

A supermodelo Kendall Jenner possui uma escultura de parede ovóide de James Turrell em sua casa de US$ 8,5 milhões em Los Angeles, que custou a ela US$ 750 mil. A obra é animada por luzes LED programadas por computador. Kendall revelou que foi apresentada ao trabalho de Turrell por Kanye West, seu cunhado, e considera a peça o ponto focal de sua casa.

Carrinho de bebê de Stormi: US$ 9.990

A filha de Kylie Jenner, Stormi, nasceu em grande estilo em 2018, com um carrinho Fendi Baby Brown FF Logo no valor de quase US$ 10 mil. Kylie combinou o carrinho caro com roupas da mesma marca, mostrando que o luxo é uma tradição na família.

Carro de Khloe: US$ 500 mil

Khloe Kardashian elevou o nível de luxo em sua coleção de carros com um Rolls-Royce Ghost 2022, custando meio milhão de dólares. O carro, pintado de branco com interior preto e branco, atinge 0 a 62 mph em apenas 4,8 segundos, ideal para escapar dos paparazzi sempre presentes.

Os Kardashians e Jenners continuam a impressionar o mundo com seus gastos extravagantes. Para o resto de nós, resta admirar suas compras escandalosas.