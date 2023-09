Joan Collins revela aviso de Marilyn Monroe sobre "lobos" de Hollywood

No seu novo livro de memórias, a atriz Joan Collins compartilha histórias surpreendentes de seus primeiros dias em Hollywood e encontros perturbadores com figuras poderosas da indústria cinematográfica. Em um relato exclusivo, ela lembra como recusou ofertas indecentes de executivos de estúdio e enfrentou o que chama de "lobos de Hollywood".

Na década de 1950, Joan Collins enfrentou um dos momentos mais cruciais de sua carreira quando foi considerada para o papel principal em "Cleópatra", um dos filmes mais badalados da época. Buddy Adler, chefe da Fox, deixou claro que a decisão dependia de um acordo pessoal: ele queria comprar um apartamento para ela e visitá-la regularmente. Collins se recusou veementemente a ceder a essa chantagem.

Apesar de perder o papel para Elizabeth Taylor, Collins não se arrepende de sua decisão. Ela acredita que sua vida teria tomado um rumo completamente diferente se tivesse aceitado a oferta de Adler. Além disso, ela não tinha simpatia por atores como Richard Burton, que a pressionaram a se envolver romanticamente durante as filmagens.

No entanto, os problemas de Collins não se limitaram aos colegas de elenco. Ela também teve que lidar com assédio e propostas indecentes de executivos de estúdio em Hollywood. Darryl Zanuck, Jack Warner e Sam Spiegel foram alguns dos nomes mencionados, mas todos foram rejeitados com sagacidade pela atriz.

Collins destaca que as mulheres da época tiveram que ser fortes e resistentes para sobreviver na indústria do entretenimento. Ela credita parte de sua determinação ao apoio e aos conselhos de seu pai, Joe Collins, um agente de talentos que representava clientes famosos, como os Beatles.

Durante um dos eventos sociais, Marilyn Monroe fez um importante alerta a Joan Collins sobre outro perigo que rondava La La Land: os chamados "lobos de Hollywood", ou seja, os executivos de estúdio. Nesse ponto de sua carreira, Joan já havia enfrentado seu primeiro desentendimento com o assédio nos sets de filmagem no Reino Unido. Ainda adolescente e inocente, ela foi alvo de um produtor que, ao oferecer-lhe uma carona para casa, avançou além dos limites, desabotoando suas roupas e tentando agarrar sua mão, forçando-a a fugir.

Apesar dos desafios e dificuldades enfrentadas, Joan Collins continuou sua carreira e se tornou uma das estrelas mais brilhantes de Hollywood e da televisão. Seu livro de memórias oferece um vislumbre fascinante dos bastidores da indústria cinematográfica e de sua jornada pessoal como uma das atrizes mais icônicas de todos os tempos. Joan Collins mostrou que, mesmo diante dos "lobos de Hollywood", sua determinação e talento a tornaram imune às pressões da indústria. O relato é do Mirror.