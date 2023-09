JK Rowling homenageia Michael Gambon com emocionante tributo

JK Rowling, a autora mundialmente famosa da série "Harry Potter", prestou uma emocionante homenagem ao lendário ator Michael Gambon, conhecido pelos fãs como Albus Dumbledore, após sua triste partida. O ator faleceu devido a complicações de pneumonia, conforme anunciado por sua família em comunicado oficial.

A notícia da morte de Michael Gambon deixou o mundo do entretenimento em luto. JK Rowling, que trabalhou de perto com o ator em adaptações cinematográficas de seus livros, usou o Twitter para expressar seu pesar: "Acabei de ouvir a terrível notícia sobre Michael Gambon. A primeira vez que o vi foi em 'King Lear', em 1982, e se você me dissesse naquela época que esse brilhante ator apareceria em algo que eu escrevi, eu teria pensado que você estava louco."

Ela continuou, elogiando o homem por trás do personagem: "Michael era um homem maravilhoso, além de ser um ator excepcional, e eu amei trabalhar com ele, não apenas em 'Harry Potter', mas também em 'The Casual Vacancy'. Minhas mais profundas condolências à família de Michael e a todos que o amavam."

A família de Michael Gambon compartilhou a triste notícia em um comunicado comovente. Eles relataram que o ator de 82 anos faleceu pacificamente no hospital, cercado por sua esposa Anne e seu filho Fergus, após uma luta contra a pneumonia. A família pediu respeito à privacidade neste momento doloroso.

A carreira do ator britânico nascido na Irlanda abrangeu quase cinco décadas, durante as quais ele conquistou quatro prêmios BAFTA, dois prêmios RTS e um Olivier. No entanto, ele é mais conhecido pelos fãs de "Harry Potter" por seu papel como Professor Albus Dumbledore na série de JK Rowling entre 2004 a 2008, sucedendo ao ator original, Richard Harris, após sua morte.

Numerosas celebridades também prestaram homenagens a Michael Gambon, destacando sua contribuição notável para o teatro e o cinema. David Baddiel elogiou sua atuação em "Life Of Galileo", enquanto Jeremy Clarkson o lembrou como um convidado divertido. Até mesmo a conta oficial do filme "Harry Potter" no Twitter compartilhou seu pesar, enfatizando a alegria que Gambon trouxe aos fãs em todo o mundo.

Michael Gambon deixa para trás um legado duradouro no mundo do entretenimento, e sua partida é profundamente sentida por todos aqueles que o admiravam. Ele será lembrado por seu talento, graça e contribuições significativas para a arte cênica.