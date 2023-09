Jennifer Lopez diz que apoia relação amigável de Ben Affleck e sua ex

Jennifer Lopez demonstrou seu apoio à relação amigável entre Ben Affleck e Jennifer Garner, desmentindo os rumores que sugeriam que ela estaria "absolutamente furiosa" com a interação amigável entre Affleck e sua ex-mulher.

A felicidade de Affleck ao lado de Lopez, segundo fontes, tem contribuído para a melhoria de seu relacionamento com Jennifer Garner, com quem compartilha a responsabilidade da criação de três filhos. A situação de co-parenting é descrita como muito positiva, e o casal está ansioso para voltar ao trabalho, à medida que a greve de escritores e atores chega ao fim.

354561554_1019433085614237_5224846081312038113_n

Ben Affleck foi recentemente flagrado em um momento descontraído com sua ex-esposa, Jennifer Garner. O ex-casal foi fotografado junto no carro de Affleck, com ele apoiado no ombro de Garner enquanto ela o abraçava.

As coestrelas de "Pearl Harbor" se casaram em 2005 e tiveram sua primeira filha, Violet, naquele ano, seguida por Seraphina, em 2009, e Samuel, em 2012. Embora tenham anunciado sua separação em 2015, só finalizaram o divórcio três anos depois. Após o divórcio, Affleck reacendeu seu romance com Jennifer Lopez.

Após a aparição de Affleck e Garner juntos, surgiram relatos de que a cantora de "Jenny from the Block" estaria "absolutamente furiosa" com a interação do ator de "Deep Water" com Garner, mas de acordo com o Daily Mail, fontes afirmam que não há animosidade entre eles. Na verdade, a cantora de "Ain't Your Mama" é dita como apoiadora de seu "feliz co-parenting".

Ben Affleck Foto:Instagram

"Uma das coisas que fez [Garner] e [Affleck] chegarem a um melhor lugar foi - e ainda é - JLO", revelou a fonte. "Ben está saudável. O drama do passado e as emoções do divórcio ficaram para trás, e todos estão fazendo isso funcionar."

A fonte também revelou que Lopez e Garner têm uma relação amigável, e seus filhos têm um forte vínculo. A situação de co-parenting é descrita como muito feliz, e a fonte acrescentou: "Tudo está realmente bem agora e deve continuar assim no futuro próximo e distante."

Além disso, a fonte revelou que Lopez busca conselhos do astro de "Argo" sobre como lidar com a co-parenting com seu ex, Marc Anthony. Eles afirmaram: "JLO e Ben tiveram muitas conversas sobre como ela lida com (Anthony), e todos conseguiram resolver. É realmente inspirador e agradável de ver."

affleck

Lopez recentemente compareceu à New York Fashion Week sem seu marido, Affleck. De acordo com uma fonte que falou com o Heatworld, a atriz de "Hustlers" "parou de agir tão carente e começou a aproveitar o espaço que tiveram ultimamente. Isso abriu seus olhos para o quanto ela pode se divertir sem Ben - especialmente porque ele pode ser um tédio nessas ocasiões."

A fonte acrescentou: "Ela passará um tempo com ele em breve, mas se encontrar com sua família e amigos da moda na Costa Leste foi um sopro de ar fresco."

Segundo The Blast, quanto à ausência de Affleck em eventos repletos de estrelas como a Fashion Week, a fonte sugeriu que o ator de "Gone Girl" pode não se sentir à vontade em meio a multidões desse tipo.

Jennifer Lopez

Imagem: Instagram

"Essas são as pessoas que Ben provavelmente ignoraria e cruzaria a rua para evitar, mas Jen adora tomar coquetéis com a galera da moda sem se preocupar que Ben (que é um ex-alcoólatra) desaprovará ou será tentado", explicou a fonte. "Isso fez um bem enorme a eles, e ela não sentiu sua falta nem um pouco!"