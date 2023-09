Influenciadora com nanismo desfila pela primeira vez: “Mulher de 1,33 na passarela sim!”

Vithória Papel não se reduz a um único trabalho e na última terça-feira (26) realizou o sonho de desfilar pela primeira vez.

Além de influenciadora, a mulher também é atleta, além de possuir um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto.

“Uma mulher de 1, 33 na passarela sim! Obrigada por me proporcionarem esse dia histórico na minha vida: primeira vez que desfilo. Obrigada também por quebrarmos juntos alguns paradigmas que ainda existem no mundo da moda”, escreveu ela em publicação no Instagram após desfile realizado no no Palácio dos Cedros, em São Paulo, comandado pelo estilista Eduardo Amarante.

A jovem tem 28 e é portadora de nanismo. Ela possui 2,1 milhões de seguidores no Instagram e 1,5 milhões no TikTok.

“Não nasci em berço de ouro e nunca tive um carro… mas sempre tive muito amor, estudos, educação e amparo dos meus pais que são tudo pra mim!”, disse ela, ao comprar o primeiro carro.

Vithória foca no trabalho como influenciadora fitness. Atleta de crossfit muitos dos seus conteúdos são voltados aos exercícios físicos.

Em publicação recente no Instagram ela anunciou a entrada na plataforma OnyFans, conhecida pela produção de conteúdo adulto. Porém, Vitthy Papel disse que seus conteúdos serão voltados à ensaios de fotos, treinos e danças.

“Em uma das publicações no Instagram, Papel falou sobre o nanismo de forma descontraída. O que não tem de tamanho, tem de melanina… 30 minutinhos no sol e tô com o bronze garantido do mês”.

