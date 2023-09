Humorista do "Porta dos Fundos" revela enigma sinistro

Tudo começou quando Antonio Tabet compartilhou com seus seguidores sua busca por um novo apartamento para alugar na cobiçada Zona Sul do Rio de Janeiro. O humorista descreveu a difícil tarefa de encontrar um imóvel que se encaixasse em seu gosto e orçamento, até que uma visita peculiar chamou sua atenção.

Em uma das visitas, ele e seu corretor de imóveis foram conhecer um apartamento no bairro da Gávea, que inicialmente parecia perfeito. No entanto, a descoberta de um pequeno quarto escondido desencadeou uma série de eventos estranhos.

Tabet descreveu o quarto como escuro e sem eletricidade, com uma placa de metal no chão que levava a um alçapão. Quando questionou a finalidade do alçapão, a resposta deixou-o ainda mais perplexo: a porta levaria ao hall dos elevadores do andar de baixo.

O ator revelou que a mulher que acompanhava a visita proibiu terminantemente que ele e o corretor mexessem no alçapão, sem explicar o motivo. Ela só concordaria em compartilhar o segredo com a permissão da proprietária ou se o negócio fosse fechado.

Apesar da curiosidade, Tabet decidiu não alugar o apartamento, mas a história do alçapão misterioso o deixou obcecado. Ele até mesmo apelidou-o de "alçapão do diabo", brincando com a atmosfera sinistra do lugar.

O ator do "Porta dos Fundos" recorreu às redes sociais em busca de ajuda para desvendar o mistério. Vários seguidores ficaram intrigados com a história, e alguns sugeriram que ela poderia se tornar um enredo cômico para o canal de humor.

Antonio Tabet revela história de 'terror' em saga de busca por um apartamento; entenda | Viralizou | gshow https://t.co/jVgOH4VwR7 — Antonio Tabet (@antoniotabet) September 15, 2023

Uma reviravolta surpreendente ocorreu quando um seguidor, Mateus Simões, compartilhou uma antiga lenda relacionada à área. Na década de 1990, uma mulher assustadora circulava pelo bairro com uma tesoura, tentando cortar o cabelo das pessoas. A história intrigante deu origem a especulações sobre o que poderia ter acontecido naquele apartamento.

Segundo Simões, havia rumores de que a família que morava lá tinha sido denunciada, e as autoridades encontraram algo sinistro, incluindo uma jaula nas dependências do apartamento.

A história continua a ganhar repercussão, e a maioria das pessoas leva o mistério a sério. Alguns até se ofereceram para alugar o apartamento na esperança de finalmente descobrir o que se esconde por trás da porta do "alçapão do diabo". O enigma permanece, deixando todos ansiosos por respostas.