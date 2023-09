Halle Bailey: da Ariel da Disney à carreira solo, uma história de sucesso

Halle Bailey, a talentosa atriz e cantora, conhecida por seu papel como Ariel na versão live-action de "A Pequena Sereia", tem conquistado corações em todo o mundo. No entanto, há muito mais para essa artista do que apenas sua atuação como a famosa sereia. Em uma entrevista exclusiva, Halle compartilhou suas experiências, aspirações e como ela está moldando sua carreira após o sucesso estrondoso do filme da Disney.

A jornada de Halle começou quando ela e sua irmã Chlöe ganharam destaque no YouTube, com um cover de "Pretty Hurts", de Beyoncé. O vídeo chamou a atenção da própria Beyoncé, que as contratou para sua gravadora e as convidou para serem a atração de abertura de sua turnê. Desde então, as irmãs Chloe x Halle acumularam prêmios, capas de revistas e aclamação da crítica, incluindo quatro indicações ao Grammy.

No entanto, o ápice de sua carreira chegou com "A Pequena Sereia", que arrecadou incríveis US$560 milhões em todo o mundo. Esse sucesso global lançou Halle a um novo patamar de fama e reconhecimento. Mas ela não parou por aí. Além de estrelar em "A Cor Púrpura", um aguardado remake, ela também está prestes a lançar seu primeiro álbum solo.

Halle descreve esse momento como uma transição incrível em sua vida. Ela se sente abençoada por suas conquistas e grata por seu público global. No entanto, ela também reconhece a pressão e as expectativas que vêm com a fama. Ainda assim, está ansiosa para continuar a explorar sua criatividade e expressar suas experiências por meio da música.

Quando questionada sobre seu novo álbum, Halle compartilhou que será uma mistura de moderno R&B com elementos de jazz e toques de pop. Ela enfatiza que sua música é para as jovens mulheres que estão descobrindo sua identidade e poder, e que ela está compartilhando suas próprias vulnerabilidades e emoções por meio de suas canções.

Uma das partes mais interessantes da entrevista foi quando Halle discutiu como sua irmã, Chlöe, a inspira a superar desafios e acreditar em si mesma. A dinâmica entre as duas é uma fonte constante de apoio e motivação.

Por fim, Halle refletiu sobre seu sucesso e o impacto que sua carreira tem nas jovens gerações, especialmente nas meninas negras. Ela se considera abençoada e está ansiosa para olhar para trás e se orgulhar de tudo o que realizou.

A história de Halle Bailey é verdadeiramente inspiradora, e sua jornada está longe de terminar. Com seu talento, paixão e determinação, podemos esperar ver muitas mais conquistas e criações incríveis dela no futuro, conclui a Cosmopolitan.