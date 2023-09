Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme brigaram? Entenda os rumores

A atriz Giovanna Ewbank decidiu afastar de vez os rumores sobre uma possível crise em sua amizade com Fernanda Paes Leme. Na ocasião, ela publicou uma imagem da amiga praticando stand up paddle, em Ibiza, na Espanha.

Segundo a revista Marie Claire, a atriz ainda aproveitou o momento para elogiar a amiga com a legenda da imagem: “Fernanda Paes Leme voltando para os aposentos dela toda ‘goxtosa’”.

Ela ainda não perdeu a chance de fazer uma referência ao podcast comandado pela dupla, ao completar a legenda mencionando o barco visto ao fundo na foto de Fernanda:

“PS: Olha o barco dela, tá ryca! Afina, Quem pode pod não é mesmo?”.

Amizade em risco?

Segundo informações apresentadas pela reportagem em questão, o colunista Leo Dias teria divulgado uma possível crise na amizade entre as duas apresentadoras do podcast “Quem pode pod”.

A crise teria começado após um episódio do podcast em que Fernanda teria interrompido uma fala de Giovanna e causado um grande desconforto na companheira de apresentação.

Elas então teriam tentado se entender depois da torta de climão que ficou nos bastidores, mas não teriam sido bem-sucedidas nessa tarefa, colocando em jogo o futuro da atração, uma vez que a dinâmica do podcast se baseia na amizade e nas interações entre as amigas.

Giovanna, que também está em Ibiza para o casamento de Ronaldo e Celina Locks, recentemente compartilhou um perrengue que passo com o marido e os filhos ao tentar chegar a um dos jantares ofertados pelos noivos.

Na ocasião, ela publicou: “Gente, estamos indo agora para um jantar do casamento de Celina e Ronaldo e resolvemos ir de carro porque as crianças estão com a gente. Aí o Bruno começou a seguir uma van que ia pro jantar, mas a van foi parar no aeroporto!”.

“Achou que era van para o jantar, mas na verdade era a que levava a galera para o aeroporto. Um dia chegamos lá, porque assim, estamos rodando Ibiza”.