Filha esclarece ausência no casamento de Hulk Hogan em desabafo no Instagram

No último fim de semana, o veterano lutador Hulk Hogan subiu ao altar pela terceira vez em uma cerimônia íntima com a instrutora de yoga Sky Daily. No entanto, muitos notaram a ausência de sua filha Brooke Hogan no evento. Agora, Brooke quebra o silêncio e esclarece os motivos por trás de sua decisão.

Brooke Hogan, conhecida por sua participação no programa "Hogan Knows Best", recorreu ao Instagram para explicar sua ausência no casamento de seu pai. Em suas palavras, "como muitos de vocês sabem, valorizo minha privacidade, mas infelizmente, muitos veículos de mídia estão fazendo suposições sobre por que não participei do terceiro casamento de meu pai. Em vez de deixar que fiquem especulando, decidi esclarecer tudo aqui."

Aos 35 anos, Brooke compartilhou suas reflexões sobre a dinâmica familiar, que continuamente evolui ao longo dos anos. Ela admitiu que sua família passou por muitas mudanças, especialmente sob os olhares do público, e que aprender a lidar com essas mudanças tem sido difícil, como mostra a The Blast.

Para seu próprio processo de cura e felicidade, Brooke revelou que escolheu criar alguma distância entre ela e sua família, focando-se em pessoas e coisas que acalmam seu coração e estão alinhadas com suas crenças pessoais, metas e valores. Mesmo assim, Brooke deixou claro que deseja o melhor para seu pai, encerrando sua declaração com um sincero "desejo a ele tudo de bom."

A postagem de Brooke recebeu uma enxurrada de apoio dos fãs, que desejaram à estrela da realidade paz e amor. Comentários como "não posso culpá-la, Brooke, continue fazendo o que está fazendo" e "muito amor para você" inundaram a seção de comentários.

Enquanto Brooke não pôde estar presente no grande dia de seu pai, Hulk Hogan, cujo nome real é Terry Gene Bollea, celebrou sua união com Sky Daily em uma cerimônia "discreta" na semana passada em Clearwater, Flórida (EUA). Fontes revelam que, desde que a instrutora de yoga mais jovem entrou em sua vida, há um ano, apresentada por amigos em comum, a vida do lutador de 70 anos deu uma reviravolta para melhor.

Transformção de vida

Segundo as fontes, Hulk está mais feliz do que nunca, e a presença de Sky Daily em sua vida foi transformadora. O casal optou por uma celebração íntima em vez de uma festa extravagante, declarando seu profundo amor e compromisso apenas para os mais próximos.

Apesar da ausência de Brooke, Hulk foi acompanhado por seu filho Nick, fruto de seu primeiro casamento com Linda Claridge, e sua parceira, Tana Lea. Hulk Hogan já esteve casado duas vezes antes de encontrar Sky Daily.

Sua primeira esposa foi Linda Claridge, com quem foi casado de 1983 até 2007, quando ela entrou com o pedido de divórcio. Seu segundo casamento foi com a maquiadora Jennifer McDaniel, mas o casal se separou em 2021, após 11 anos de união, sem terem filhos juntos. Sky Daily também teve experiências anteriores de casamento, que resultaram em três filhos.

Além de sua feliz união, Hulk Hogan impressionou com um anel de noivado extravagante, avaliado em impressionantes US$ 100 mil. Um especialista em joias de Los Angeles descreveu o anel como uma pedra generosa de aproximadamente seis quilates, adornada com pequenos diamantes ao redor da pedra principal.