Férias em Portugal: Meghan e Harry esticaram o passeio e podem ter visitado um parente real

Meghan Markle e Príncipe Harry estiveram na Alemanha no início deste mês para participar da sexta edição dos Jogos Invictus, mas pararam discretamente em Portugal para passar férias antes de voltar para casa na Califórnia, segundo a Nova Gente.

Eles provavelmente passaram um tempo com a prima do duque, a princesa Eugenie, que mora meio período em Portugal. Foi anunciado no ano passado que o marido de Eugenie, Jack Brooksbank, conseguiu um novo emprego que fará com que a família (o casal tem dois filhos: August, 2, e Ernest, 4 meses) dividindo seu tempo entre o Reino Unido e Portugal.

Apesar da mudança do Príncipe Harry e Meghan para os Estados Unidos em 2020, após anunciarem sua decisão de deixar o cargo de membros seniores da família real, o Duque de Sussex continua próximo das primas Princesa Beatrice e Princesa Eugenie.

Uma fonte da família disse à People no início deste ano: “Eles ainda são melhores amigos e conversam constantemente”.

As tensões entre o príncipe Harry e Meghan com a família real, especialmente seu pai, o rei Charles, e seu irmão, o príncipe William, têm sido “muito estressantes” para Beatrice e Eugenie, acrescentou a fonte.

“Todo esse drama entre ele e Meghan e a briga com o resto da família tem sido muito estressante para as meninas. É difícil assistir porque elas veem os dois lados”, disse a fonte, acrescentando que as irmãs “entendem e vivem a máquina real.”

O vínculo do Príncipe Harry com a Princesa Beatrice e a Princesa Eugenie foi recentemente exibido na coroação do Rei Charles em 6 de maio. Embora Meghan tenha ficado na Califórnia com seus dois filhos, Harry entrou na Abadia de Westminster sorrindo e conversando com Beatrice, seu marido Edoardo Mapelli Mozzi, Eugenie e Jack.

Em fevereiro de 2022, o Príncipe Harry foi acompanhado pela Princesa Eugenie no Super Bowl na Califórnia – e ela foi o único membro da família real a aparecer em novas filmagens durante a série documental da Netflix Harry e Meghan que foi ao ar em dezembro. O vídeo parecia mostrar Eugenie brincando com o filho de Harry e Meghan, o príncipe Archie, na praia.

“Eugenie sempre foi mais do que apenas uma prima de Harry. Eles também eram amigos mais próximos”, escreveram os autores Omid Scobie e Carolyn Durand em Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family.

“De todos os netos da Rainha, Harry e Eugenie têm uma das conexões mais naturais. Assim como Harry, Eugenie é leal, honesta e muito divertida. Os dois passaram muitas noites juntos em Londres”, acrescentaram os autores. “Harry sempre confiou em sua prima quando se tratava das mulheres de sua vida. Ele não apenas confiava nela implicitamente, mas os amigos dizem que ela dá ótimos conselhos e sempre foi ‘além de sábia’ para sua idade.”

Meghan também compartilha um vínculo com Eugenie. Em entrevista a Oprah Winfrey em 2021, a Duquesa de Sussex revelou que conhecia a Princesa Eugenie antes de namorar Harry.

“Eugenie e eu nos conhecíamos antes de eu conhecer Harry, então isso foi confortável”, disse ela. “Somos amigos deles como casal.”

Mais tarde, Meghan disse a Ellen DeGeneres, durante uma participação em seu talk show, que a princesa Eugenie e Jack a visitaram em Toronto quando ela estava namorando o príncipe Harry. Antes que a notícia de seu relacionamento chegasse ao público, os dois casais foram disfarçados para uma festa de Halloween.

“Nós quatro escapamos com fantasias de Halloween para apenas ter uma noite divertida na cidade antes que se soubesse que éramos um casal”, explicou Meghan.

Enquanto Meghan fazia sua primeira aparição na Alemanha em 12 de setembro, o Príncipe Harry havia iniciado seu evento para militares e veteranos alguns dias antes. O duque de Sussex também passou pelo Reino Unido antes de ir para a Alemanha – lá, ele participou do WellChild Awards e visitou o cemitério de sua avó, a rainha Elizabeth, no Castelo de Windsor, no primeiro aniversário de sua morte.

Na sexta-feira, o casal fez uma aparição surpresa em Santa Bárbara, na arrecadação de fundos de Kevin Costner à beira-mar para a instituição de caridade One805.