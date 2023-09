Fãs criticam "canalhas" Katy Perry e Orlando Bloom por processo contra idoso acamado

A estrela pop Katy Perry está mais uma vez no centro de uma controvérsia, e desta vez, seus próprios fãs estão expressando indignação. A cantora, conhecida por sucessos como "I Kissed a Girl", está enfrentando críticas após ela e seu noivo de longa data, Orlando Bloom, se envolverem em um processo que visa expulsar um veterano idoso acamado de sua casa em Montecito, Califórnia (EUA), adquirida em 2021 por US$ 14,2 milhões.

O processo judicial, que se arrasta há três anos, ganhou a atenção pública quando o veterano Carl Westcott, de 84 anos, alegou que Perry e Bloom o pressionaram a vender a casa quando ele não estava em condições mentais adequadas para compreender o contrato, devido a um procedimento médico e sua saúde debilitada pela doença de Huntington, um distúrbio cerebral fatal. Westcott, que serviu no Exército dos EUA, havia comprado a propriedade com a intenção de passar o resto de sua vida lá.

Os fãs, revoltados com a notícia, foram às redes sociais para expressar sua desaprovação, chamando o casal de "canalhas" e questionando suas ações. Perry e Bloom, que alegaram inicialmente querer morar na casa, agora são acusados de planejar transformá-la em uma propriedade para aluguel, de acordo com documentos judiciais.

O caso está prestes a se desenrolar nos tribunais, com Katy Perry programada para comparecer na próxima semana à Justiça.

Esta não é a primeira vez que a cantora se envolve em disputas legais. Recentemente, ela enfrentou uma batalha com a designer australiana Katie Perry sobre o uso de seu nome. Perry também ficou no centro de uma polêmica em 2015, quando tentou despejar freiras idosas de uma propriedade que lhe foi concedida. Em 2018, a irmã Catherine Rose Holzman - que estava entre as freiras que lutavam contra Perry - morreu no tribunal.