Ex de Hugh Jackman dá entrevista sem querer após separação

A ex-esposa do famoso ator Hugh Jackman, Deborra-Lee Furness, finalmente quebrou o silêncio sobre sua separação, após 27 anos de casamento. A atriz de 67 anos decidiu se manifestar após uma inesperada chamada de rádio na terça-feira (26/9), quando os apresentadores australianos Kyle Sandilands e Jackie "O" Henderson a contataram ao vivo no ar, relata o TheSun.

Hugh Jackman e Deborra-lee Furness anunciam SEPARAÇÃO após 27 anos de casamento - https://t.co/lzzsmMUCrR pic.twitter.com/ErLgwkOfaK — CinePOP (@cinepop) September 15, 2023

A surpresa foi mútua, já que Kyle admitiu: "Na verdade, ligamos para você por engano, é ridículo. Não queríamos ligar para você. Mas agora que você está aqui, não vamos entrar nisso. Nós te amamos, esperamos que você esteja bem".

Deborra-Lee respondeu com gratidão, dizendo: "Obrigada pessoal, eu realmente aprecio isso. Vocês são muito doces".

Reconhecendo o momento delicado de sua separação, Kyle continuou: "Eu sinto que é muito cedo. Não quero me envolver em nada." E acrescentou: "Mas nós te amamos, e você nos liga quando quiser conversar". Deborra-Lee respondeu com graça, mais uma vez agradecendo: "Obrigada, pessoal", antes de encerrar a ligação.

Hugh, de 54 anos, e Deborra-Lee revelaram sua separação no início deste mês em um comunicado à People, onde expressaram seu carinho e gratidão pelo tempo que passaram juntos. Eles deixaram claro que a família continua sendo sua prioridade máxima.

Desde o anúncio, observadores notaram que o casal parecia sombrio nas poucas semanas que antecederam a separação. Fotografados na final masculina de Wimbledon, em Londres, Inglaterra, Hugh foi visto sem sua aliança de casamento.

Hugh e Deborra-Lee se conheceram em 1995 no set do programa de TV australiano "Correlli" e se casaram um ano depois. O ator compartilhou sua primeira impressão da esposa, lembrando-se de quando ela se virou no banco da frente do carro, tirou os óculos escuros e se apresentou, marcando o início de uma história de amor que durou quase três décadas.