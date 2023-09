Elon Musk curte postagem defendendo vídeo de Britney Spears dançando com facas

Na segunda-feira (25/9), a cantora de "Toxic", Britney Spears, compartilhou um vídeo em que dançava com facas em seu Instagram, alegando que eram falsas. Porém, quando voltou a dançar na terça-feira (26/9) com alguns cortes e hematomas visíveis, muitos começaram a questionar a autenticidade das facas.

Surpreendentemente, Elon Musk, CEO da Tesla e do X, deu seu veredito sobre o assunto, indicando que Spears estava apenas "trollando" seus seguidores. Ele "curtiu" um tweet de sua ex-namorada Grimes que elogiava o vídeo da cantora, chamando-o de "boa arte".

This is unironically good art tho https://t.co/nJQOQm27Xy — Grimes (@Grimezsz) September 28, 2023

A controvérsia gerada pelo vídeo de Britney Spears se intensificou quando o usuário do Twitter Ed Krassenstein repostou o vídeo, questionando se Spears estava bem e se a crítica era justificada. A postagem atraiu a atenção de Elon Musk, que expressou sua opinião de que ela estava apenas brincando com a situação.

Em um momento, Spears compartilhou um vídeo mostrando ferimentos, como um curativo no braço, um corte na perna e um hematoma nas costas, mas não mencionou os ferimentos na legenda. Isso levou a especulações de que ela estava de fato trollando seus seguidores.

A situação ficou ainda mais complexa quando o Dr. Richard Harambe compartilhou um vídeo similar e comentou que libertar Britney talvez não tenha sido uma boa ideia, referindo-se à conservadoria que a cantora enfrentou por anos.

Em resposta à polêmica, Britney Spears assegurou que as facas eram falsas e que não era necessário chamar a polícia. Ela afirmou que estava inspirada na performance de Shakira no MTV Video Music Awards e encorajou a ousadia e a quebra de limites.

Em resumo, o vídeo de Britney Spears dançando com facas gerou um debate nas redes sociais, com Elon Musk e Grimes expressando apoio à cantora. A polêmica revela a influência das celebridades nas mídias sociais e como as interpretações de suas ações podem variar amplamente entre os espectadores, conclui o The Blast.