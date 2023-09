Drake chega a clube de strip com U$250 mil guardados em local inusitado

O excêntrico rapper "Rich Flex" Drake, de 36 anos, fez uma entrada memorável no Onyx Gentleman's Club, em Atlanta (EUA), na noite de terça-feira (26/9), trazendo consigo um gigantesco recipiente Tupperware repleto de pilhas de dinheiro, totalizando supostamente US$250 mil.

O clube compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram, mostrando o artista canadense esvaziando o recipiente cheio de notas e as colocando em cima do balcão. Na legenda, o clube faz referência à turnê "It's All a Blur" de Drake e 21 Savage, que realizou dois shows na State Farm Arena de Atlanta na segunda e terça-feira. A dupla encerrará a turnê em Columbus, Ohio, em 9 de outubro.

O New York Post entrou em contato com os representantes de Drake e do Onyx para obter comentários adicionais.

Críticas

No entanto, as performances de Drake em Atlanta foram alvo de críticas por parte de fãs, que alegaram que o rapper de "God's Plan" teve dificuldade em lembrar as letras de muitas de suas músicas. Um dos participantes afirmou que ele tentou dar um bis, mas a multidão teria reagido com desagrado.

A cena no Onyx lembra quando Drake levou uma caixa de papelão cheia de US$50 mil em notas de US$ 1 para o Cameo Nightclub em Charlotte, em 2013.

Drake e seu colaborador em "Sicko Mode," Travis Scott, ficaram famosos por visitarem um clube de strip em Houston em 2021, um dia após várias mortes por pisoteio ocorrerem no Astroworld Festival de Scott. Segundo relatos, as dançarinas ficaram extremamente empolgadas quando Drizzy jogou quase US$1 milhão no chão.