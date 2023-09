David Walliams processa "Britain's Got Talent" após ser demitido

David Walliams, conhecido jurado do Britain's Got Talent, está movendo um processo contra a produção do programa após ser demitido devido a comentários ofensivos. Walliams busca compensação significativa por sua saída do show, que ocorreu em novembro do ano passado, após a divulgação de transcrições de suas declarações ofensivas sobre os concorrentes.

Comentários inapropriados

Walliams enfrentou repercussões negativas quando transcrições de seus comentários durante uma pausa nas filmagens do "Britain's Got Talent" vazaram. Ele usou linguagem ofensiva ao se referir a um concorrente idoso e fez comentários inapropriados sobre outra participante. Os comentários prejudicaram sua imagem e levaram à sua demissão programa.

A disputa legal entre Walliams e a produtora Fremantle se intensifica à medida que o jurado alega uma violação de proteção de dados devido ao vazamento das transcrições. Além disso, sua amizade com o co-astro Simon Cowell parece ter sofrido um abalo durante esse processo.

Antes de sua saída, Walliams emitiu desculpas públicas, reconhecendo que seus comentários foram inadequados e destacando que eram destinados a ser conversas privadas. Ele expressou arrependimento por suas palavras, mas os danos já estavam feitos.

Após uma década de atuação como jurado no "Britain's Got Talent", Walliams foi substituído por Bruno Tonioli. Sua presença no programa foi marcada por momentos memoráveis, incluindo suas caracterizações ousadas e danças divertidas. O futuro da carreira televisiva de Walliams agora está em jogo enquanto ele busca reparação por sua saída do programa.

O Sun procurou os representantes de Walliams e da Fremantle, mas se recusaram comentar.