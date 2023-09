Chris Brown é processado por suposto calote de US$2 milhões em empréstimo

O cantor Chris Brown está sendo processado por um empréstimo de US$2 milhões que supostamente teria sido obtido de um banco para comprar dois restaurantes da franquia "Popeyes".

De acordo com documentos legais obtidos pelo The Blast, o City National Bank está tentando recuperar um empréstimo concedido ao cantor e outros para a compra de duas unidades da rede de fast-food. O processo está tecnicamente fora do Estado da Geórgia (EUA), mas o banco apresentou o caso nos tribunais de Los Angeles, sabendo que o cantor mora na área.

No processo, o banco alega que concedeu a Chris Brown um empréstimo de US$2 milhões, entre outros, incluindo o rapper The Dream. Afirma-se que os "proventos" seriam para "investir em dois restaurantes 'Popeyes'".

Chris Brown e The Dream não estão atrás do balcão das unidades servindo frango frito, mas aparentemente fazem parte de um grupo de investimento que comprou participação na empresa.

Disputa ferrenha

O CNB alega que desembolsou o dinheiro em 2018 e tentou recuperá-lo alguns anos depois. "Até 17 de fevereiro de 2023, o mutuário e os fiadores devem US$2.140.901,74 em principal e juros não pagos", afirma o banco.

Quanto ao envolvimento de Chris, o banco alega que "o Sr. Brown é um fiador pessoal" do empréstimo e agora é responsável pelo dinheiro.

Brown terá uma batalha difícil pela frente, pois uma sentença já foi proferida em um tribunal da Geórgia em favor do banco. Em outras palavras, o caso de Los Angeles é simplesmente o banco tentando coletar o dinheiro que já ganhou no processo. Especificamente, no caso de Brown, o banco diz que ele deve "US$1.314.367,40".

Vale ressaltar que não está claro se os restaurantes são bem-sucedidos, mas o banco deseja recuperar seu empréstimo.

Investimentos

Esta não é a primeira incursão de Chris Brown no negócio de fast-food. Segundo relatos, o cantor é proprietário de 14 restaurantes do Burger King na Virgínia. Como se sabe, Brown nasceu e cresceu no Estado. No momento, o patrimônio líquido de Brown está estimado entre US$50 milhões e US$150 milhões, dependendo da fonte. Portanto, este não é um problema maciço para ele.

O rapper The Dream parece estar na mesma situação, embora não esteja claro se o banco também está indo atrás dele. Ele pode morar em outro Estado, então o banco está tentando cobrar naquele tribunal. Neste ponto, Chris Brown precisa ou pagar ou se preparar para uma longa batalha legal.