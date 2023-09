Celina Locks brilha na "white party" de seu casamento com Ronaldo em Ibiza

Recém-casados e cheios de amor, Celina Locks e Ronaldo Fenômeno estão prolongando a celebração de seu casamento em Ibiza, Espanha. A quarta-feira (27/9) foi marcada pela tão aguardada "white party" (festa do branco), que contou com convidados seletos e um clima de elegância indiscutível.

A Caras descreve que a beleza simples e sofisticada da noiva brilhou ao lado do ex-jogador Ronaldo Nazário. Celina Locks deslumbrou em um vestido branco longo com detalhes rendados na parte superior, complementado por um colar de joalheria de alto padrão.

"White Party! Dia de receber nossos convidados", compartilhou a noiva, descrevendo mais um capítulo das festividades que a levaram para além das fronteiras do Brasil para celebrar a união com o agora empresário.

Entre os convidados, nomes famosos como Sabrina Sato, João Guilherme Silva (filho de Faustão) e sua namorada, Schynaider Moura, ajudaram a tornar esses três dias de festa inesquecíveis.

Ronaldo Nazário e Celina Locks estão juntos desde 2015, mas o ex-craque só oficializou o pedido de casamento em janeiro deste ano. O empresário é pai de quatro filhos: Ronald, Alexander, Maria Sofia e Maria Alice. Este é o quarto casamento do ex-jogador, que já se envolveu com personalidades como Milene Domingues, Daniella Cicarelli e Maria Beatriz Antony.

No casamento de Ronaldo e Celina Locks, a presença da apresentadora Sabrina Sato foi notável. A famosa apostou em um vestido caríssimo, que, apesar de comportado, não passou despercebido. A peça, em tom de rosa e adornada com plumas, já foi vista com preço de até R$ 56 mil em um site brasileiro. Sabrina combinou o look com uma carteira prata brilhante e óculos escuros igualmente brilhantes.

"Celebrando o amor", declarou Sabrina Sato, que recentemente anunciou o término de seu relacionamento com o ator Duda Nagle, pai de sua filha.