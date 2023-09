Britney Spears esclarece uso de facas em vídeo e afirma: "eram falsas"

Britney Spears, a famosa cantora de "Toxic", de 41 anos, falou diretamente aos seus fãs após a polícia realizar uma verificação de bem-estar em resposta a vídeos postados em suas redes sociais. Nos vídeos, a artista dançava de forma provocativa com facas em ambas as mãos, gerando preocupações. No entanto, Britney esclareceu que as facas em questão eram falsas e alugadas para uma performance inspirada em Shakira.

A polícia agiu após receber uma denúncia de alguém próximo à cantora. O capitão Dean Worthy, do Gabinete do Xerife do Condado de Ventura, confirmou que o chamado foi atendido por um sargento que tinha lidado com incidentes envolvendo Britney Spears anteriormente. A pessoa que denunciou não era apenas uma fã, mas alguém com um relacionamento próximo a Spears.

Quando os policiais chegaram à residência da cantora em Thousand Oaks, Califórnia (EUA), conversaram com a equipe de segurança dela através do interfone. Após confirmar que Britney estava bem e que não havia nenhum problema, os policiais deixaram o local.

Britney Spears aproveitou para acalmar os fãs, destacando que as facas usadas eram falsas e que não havia motivo para preocupação. Ela explicou que estava tentando homenagear uma das suas artistas favoritas, Shakira, após uma performance inspiradora no VMA da MTV.

"Um brinde a nós, meninas más, que não temos medo de ultrapassar limites e correr riscos!", acrescentou Britney Spears.

O vídeo de Britney dançando com facas causou alvoroço entre os fãs e, agora, com o esclarecimento da cantora e a verificação policial, a preocupação parece ter sido dissipada. Spears continua a ser uma figura icônica da música pop e seus fãs aguardam ansiosamente por suas futuras performances e novidades na carreira.