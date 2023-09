Atriz de "Two and a Half Men" entra com pedido de divórcio após 25 anos de casamento

Segundo documentos legais obtidos pelo The Blast, Marin Hinkle, estrela de "Two and a Half Men", está solicitando o divórcio após 25 anos de casamento.

Hinkle deseja que o tribunal "reserve para determinação futura a questão do suporte a ser pago ao requerente e ao requerido". Os documentos também afirmam que:

- Confirme como propriedade separada os ativos e dívidas em:

(1) Efeitos pessoais diversos.

(2) Rendimentos e acumulações de ativos do Requerente antes da data do casamento e a partir da data da separação.

(3) Existem outros ativos e obrigações separados das partes, cuja natureza e extensão exata não são conhecidas no momento.

Quanto aos bens comuns: "A natureza e a extensão exatas dos bens e obrigações comunitários e quase comunitários são desconhecidas pelo requerente neste momento e serão determinadas."

Quem é Marin Hinkle?

Marin Hinkle é atriz desde meados dos anos 1990 e passou anos como coadjuvante em programas como "Once and Again," "Two and a Half Men" e "Madam Secretary." Ela passou a desempenhar um papel principal em "The Marvelous Mrs. Maisel", o qual ela pode relacionar com sua experiência como mãe.

"Sou mãe," disse Hinkle à "Entertainment Tonight". Ela tem um filho adolescente, Ben. "Graças a Deus, tive a sorte de continuar trabalhando, mas você acaba colocando suas próprias necessidades e desenvolvimento um pouco em segundo plano porque a verdade é que você está investindo tanto amor e energia em ajudar alguém a se desenvolver. É a sua descendência."

Ela também refletiu sobre seu papel, afirmando: "(Quando aceitei o papel de Rose), eu realmente não pensei, como ela vai olhar no espelho e dizer, 'quem sou eu agora?' e me senti tão sortuda por isso," compartilhou Hinkle. "Todas essas coisas que eu acho que Rose teria ficado profundamente assustada no primeiro ano (e), como atriz, isso meio que me pediu para abandonar o medo também."

Ela continuou: "Eu digo isso do fundo do meu coração. A verdadeira alegria é que estou na casa dos 50 e tenho um emprego hoje porque reconheço a dificuldade de quantos poucos empregos disponíveis existem para pessoas da minha idade. Essa é a verdade. Como mulher, na casa dos 50, ainda é uma grande luta agora."

Paixão

Ao filmar "The Marvelous Mrs. Maisel", ela foi a Paris, onde se apaixonou por seu marido. "Eu não fiz esse tipo de jornada privada há muitos, muitos anos, onde eu entro no avião e realmente faço caminhadas por uma cidade onde não falo o idioma. Eu realmente me senti tão sortuda por conseguir encontrar uma vida independente que eu não estava tendo em minha própria vida há bastante tempo", disse Hinkle. "É como uma bênção disfarçada."