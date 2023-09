Aniversário dos heróis: 60 fun facts sobre os Vingadores que talvez você não saiba

Há 60 anos os Vingadores fazem sucesso dentre os fãs da Marvel, desde o momento em que ganharam vida, em setembro de 1963. O grupo de heróis tem ganhado cada vez mais força desde então, em diversos tipos de mídias.

Neste mês de setembro, a Marvel Brasil promove a campanha #Avengers60, a fim de comemorar as seis décadas dos Vingadores. Em clima de celebração, abaixo você confere 60 fun facts sobre os heróis mais queridos do mundo:

1. O capacete do Homem de Ferro dá uma visão de 360° para ele;

2. Uma arma centralizada no peito do Homem de Ferro é capaz de projetar um poderoso feixe de energia;

3. A arma principal do Homem de Ferro são suas manoplas de energia;

4. Nos quadrinhos, ao usar o Extremis, Tony pode fazer interface com o centro de reparo do cérebro, o que lhe permite reconstruir seu corpo do zero;

5. Tony criou muitos exemplos de armaduras específicas para missões, incluindo trajes para o espaço profundo, subaquáticos e furtivos, além da armadura Hulkbuster;

6. A arma característica de Thor é o Mjolnir, que ele usa para invocar chuva, vento, relâmpagos e trovões, além de permitir que ele exploda feixes de energia. O martelo só pode ser levantado por pessoas dignas de seu poder;

7. O Capitão América e o Visão foram os únicos personagens que conseguiram levantar o Mjolnir;

8. Thor é um Deus nórdico;

9. Como um Deus, Thor envelhece em um ritmo incrivelmente lento, o que lhe permite viver por milênios. Da mesma forma, ele possui a resistência, a durabilidade e a velocidade de um guerreiro divino e está entre os seres mais fortes do universo;

10. Thor Odinson é um combatente talentoso. Suas antigas habilidades e experiência em combate combinadas com sua enorme força fazem dele um dos melhores lutadores dos quadrinhos;

11. No MCU, após os conflitos iniciais, Thor ganhou novos companheiros entre os Vingadores, participando da batalha para defender Nova York de Loki e dos Chitauri;

12. Depois que ela destruiu seu martelo, Thor perdeu um olho ao lutar contra a deusa da morte, a Hela;

13. No MCU, Thor já utilizou duas armas: o martelo Mjolnir e o machado Stormbreaker.

14. Em “Vingadores: Ultimato”, concordando em ajudar o Capitão América, T’Challa liderou seu povo em uma dura batalha contra o exército de Thanos, que tentava invadir Wakanda para obter o controle de Visão e da Pedra da Mente que ele possuía;

15. As técnicas de luta no estilo das artes marciais são parte integrante da capacidade do Pantera Negra de manter seu título;

16. T’Challa se beneficiou dos vastos recursos naturais e tecnológicos de Wakanda e incorporou vibranium e armamento avançado em seu traje;

17. O primeiro filme dos super-heróis, “Os Vingadores”, foi lançado em 2012, juntando heróis do universo cinematográfico e da Marvel;

18. Durante a primeira batalha dos Vingadores como uma equipe, o Hulk foi um elemento crucial, ajudando a combater um exército invasor de Chitauri;

19. Bruce Banner e sua companheira de equipe Natasha Romanoff, a Viúva Negra, consideraram um relacionamento, mas, como Hulk, ele decidiu ir embora quando a batalha contra Ultron acabou;

20. Depois de perder para Thanos, o Hulk se recusou a se manifestar, mesmo quando Banner tentou trazê-lo à tona no MCU;

21. O Hulk é um dos seres mais fortes do Universo. Sua força é potencialmente ilimitada, uma vez que cresce exponencialmente à medida que seu sofrimento emocional aumenta. Seu poder super-humano o torna um combatente aterrorizante que poucos conseguem superar;

22. Como o Hulk, ele apresenta uma alta resistência a qualquer tipo de dano físico. A pele do Hulk é quase impenetrável e ele pode suportar a exposição a temperaturas extremas e a muitas formas de gases. Ele também não é afetado pela maioria das doenças e venenos;

23. O Hulk também tem a capacidade excepcional de se regenerar quando é ferido ou machucado. Ele pode regenerar tecidos, membros e até órgãos danificados em uma velocidade fantástica.

24. Quando não é o Hulk, o poder do Dr. Bruce Banner reside em sua extrema inteligência. Ele é um dos maiores cientistas do mundo em física nuclear, bem como em outras disciplinas relacionadas;

25. Descoberto nos tempos modernos, depois de ficar 70 anos congelado, o Capitão América uniu forças com os heróis que se tornariam os Vingadores durante o ataque de Loki e dos Chitauri a Nova York;

26. Um desentendimento sobre a Lei de Registro de Super-Humanos levou a um rompimento com Tony Stark e, por fim, a uma luta brutal entre os dois amigos;

27. Tendo vivido como fugitivo por dois anos, Steve Rogers e aqueles que ficaram ao seu lado saíram do esconderijo para ajudar a proteger a Pedra da Mente de Thanos, fazendo uma última resistência em Wakanda;

28. O tratamento de Super-Soldado do Capitão América retardou drasticamente seu processo de envelhecimento, permitindo que ele sobrevivesse décadas congelado no gelo perto do círculo ártico antes de emergir para retomar a vida como um dos super-heróis mais poderosos da Terra;

29. Steve Rogers é um líder e estrategista ideal, com o carisma e a visão que o tornam a escolha óbvia para comandar quase todas as superequipes das quais fez parte;

30. O Doutor Estranho e o Pantera Negra também foram membros dos Vingadores;

31. O personagem de HQ “Agente Coulson” da S.H.I.E.L.D. foi introduzido no universo dos quadrinhos por meio dos Vingadores;

32. O soro do Super-Soldado dado a Steve Rogers o transformou em um poderoso guerreiro com força, resistência e agilidade que excedem as características de qualquer adversário;

33. O filme “Vingadores: A Era de Ultron” trouxe a trama do vilão Ultron para as telonas;

34. A arma característica do Capitão América é um escudo circular parcialmente composto de vibranium, o que o torna leve, perfeitamente equilibrado e praticamente indestrutível;

35. Os Vingadores já enfrentaram desafios cósmicos, como a entidade cósmica chamada Korvac;

36. “Vingadores: Guerra Infinita” e “Vingadores: Ultimato” encerraram a saga dos Vingadores no MCU;

37. Tony Stark é um grande fã do “Black Sabbath” e sempre usa camisetas da banda. Um dos motivos é que o Black Sabbath escreveu o hit mundial “Iron Man”, que diz em uma linha de música “I am Iron Man”;

38. Phil Coulson, agente da S.H.I.E.L.D., enviou a agente Romanoff em uma missão secreta na Índia, depois que o agente Barton foi comprometido, para recrutar Bruce Banner, para ajudar a localizar o Tesseract que havia sido roubado por Loki;

39. A Viúva Negra foi induzida ao Red Room, um programa de treinamento russo que pegava jovens garotas e as transformava em agentes secretas letais;

40. No clímax da Guerra Civil, Natasha Romanoff revelou que esteve do lado de Steve Rogers o tempo todo, até mesmo impedindo o Pantera Negra para que Rogers e Bucky Barnes pudessem lidar com Helmut Zemo;

41. Durante a Batalha de Wakanda, a Viúva Negra, Okoye e Wanda Maximoff trabalharam juntas para neutralizar permanentemente o seguidor de Thanos, Proxima Midnight;

42. A Viúva Negra e o Gavião Arqueiro viajaram de volta no tempo e voaram para Vormir em uma tentativa de obter a posse da Soul Stone. Lá, o Guardião da Pedra (antigo Caveira Vermelha) lhes disse que precisavam trocar uma alma: “uma alma por uma alma”;

43. A Viúva Negra é uma força de combate mortal. Especialista em várias formas de artes marciais, ela também é uma ginasta habilidosa e possui força, velocidade, agilidade e resistência sobre-humanas;

44. A Viúva Negra é tão mortal na escuridão quanto na luz; como uma superespiã altamente treinada, Natasha Romanoff está entre os maiores assassinos secretos do mundo;

45. Nas HQ’s, além de suas habilidades mortais, Romanoff também envelhece em uma velocidade incrivelmente lenta - assim como o Capitão América - graças a uma variante do soro do Super-Soldado que ela recebeu;

46. Fury enviou Barton para matar a assassina russa de codinome Viúva Negra. Em vez disso, ele se ofereceu para trazer Natasha Romanoff para o lado deles e os dois não apenas se tornaram aliados fiéis, mas também bons amigos;

47. Sob o controle de Loki, Clint Barton roubou o Tesseract e ajudou Loki e Selvig a escapar, quase matando o Diretor Fury e o Agente Hill no processo;

48. O Gavião Arqueiro salvou Wanda, que estava sofrendo um ataque de pânico, dando a ela a opção de permanecer em segurança ou sair do prédio para lutar, como uma Vingadora, em “Vingadores: A Era de Ultron”;

49. Uma flecha com ponta de sucção permite que o Gavião Arqueiro escale grandes alturas;

50. Clint pode usar suas flechas como dispositivos de lançamento para modos de ataque adicionais;

51. Visão surpreendeu os Vingadores quando segurou sem esforço o martelo de Thor logo após seu “nascimento”;

52. Visão destruiu o último robô Ultron, depois que os dois discutiram seus pontos de vista diferentes sobre a humanidade;

53. Durante a batalha que eclodiu entre as facções do Homem de Ferro e do Capitão América sobre os Acordos de Sokovia, o Visão feriu inadvertidamente seu próprio companheiro de equipe, Máquina de Guerra;

54. Na Escócia, dois dos seguidores de Thanos rastrearam Visão, tentando remover sua Pedra da Mente para seu mestre;

55. Visão convenceu Wanda Maximoff a destruir a Pedra da Mente, apesar do que isso significava para sua própria existência, quando Thanos chegou a Wakanda;

56. Depois que seu irmão Pietro foi morto lutando contra Ultron, Wanda se vingou, arrancando o coração robótico de Ultron de seu corpo;

57. Durante a batalha em Wakanda para deter Thanos e suas forças, Wanda foi forçada a destruir a Pedra da Mente do Visão para mantê-la longe de Thanos, usando seus poderes para, ao mesmo tempo, conter o Titã;

58. Wanda pode manipular a Magia do Caos, que é tão poderosa que ela foi capaz de gerar exércitos aparentemente do nada;

59. Wanda tem poderes telecinéticos, o que lhe permite levitar objetos e voar usando o poder da mente;

60. Wanda é capaz de resistir a ataques psíquicos, tendo defesas psíquicas notavelmente fortes;