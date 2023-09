Angelina Jolie revela sentimentos após divórcio de Brad Pitt: "Estou em transição"

Angelina Jolie, a renomada atriz vencedora do Oscar, foi vista radiante nesta quinta-feira (28/9), em uma imagem compartilhada em sua conta do Instagram. A estrela, que recentemente admitiu estar passando por um período difícil após o divórcio de Brad Pitt, apareceu sorridente e iluminada durante uma conversa com o autor Abdulrazak Gurnah.

Agora também atuando como editora colaboradora na revista Time, ela esbanjou beleza com seu cabelo castanho solto e uma maquiagem impecável, demonstrando felicidade genuína.

Angelina Jolie tem se dedicado a novos empreendimentos, incluindo a escrita. Em uma de suas mais recentes publicações, ela destaca a obra "Desertion," de Abdulrazak Gurnah, lançada em 2005, que aborda o impacto do colonialismo em gerações de famílias africanas e britânicas em Zanzibar. Gurnah fez história ao se tornar o primeiro escritor africano em mais de uma década a receber o Prêmio Nobel de Literatura.

A atriz ressalta a conexão entre o movimento de refugiados e migrantes do sul global para o norte global e as injustiças do colonialismo. Ela afirma que esse diálogo é fundamental nos dias de hoje.

Desafios pessoais

Em uma entrevista anterior à revista Vogue, Angelina Jolie revelou que não se sente como ela mesma "há uma década". Aos 48 anos, ela descreve este momento como uma transição em sua vida, questionando seu próprio estilo e identidade.

A atriz compartilhou a experiência de um terapeuta que a aconselhou a experimentar vestir roupas mais fluidas, questionando se sua imagem anterior com calças e botas refletia uma necessidade de parecer mais forte. Ela reconhece que na época se sentia vulnerável.

Angelina Jolie também falou sobre seu processo de cura após o divórcio, mencionando que ainda há muito a ser feito. Ela e Brad Pitt têm trabalhado para encontrar seu equilíbrio após o término do relacionamento.

O impacto da maternidade

A atriz também destacou o impacto da maternidade em sua vida. Mãe de seis filhos, Angelina enfatizou como seus filhos a ajudaram a encontrar propósito e significado em sua jornada. Ela descreveu a maternidade como "salvadora e uma força motriz para continuar vivendo".